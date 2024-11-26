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486先生傳爆瘦健康亮紅燈 露燦笑3字回應

486先生今天中午在外出差，露出燦笑氣色不錯。486先生今天中午在外出差，露出燦笑氣色不錯。

〔記者林南谷／台北報導〕團購電商名人「486先生」陳延昶因肩膀沾黏嚴重影響生活，2個月前進行微創顯微手術把沾黏都切掉，術後有好一段時間坐著睡覺，他說非常難受，「坐著睡對頸椎很痛苦，坐久了屁股也疼痛」，再次見到486先生，整個人瘦了一大圈，連記者都憂心他健康狀況。

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今（26）日中午，記者致電關心486先生近況，對於暴瘦剩不到60公斤，中午恰巧為團購商品在外出差的他，對著鏡頭回應記者說：「老實說…..不太好，還是有神經痛。」最後才露出難得笑容說：「I am fine。（我很好）」這才讓記者鬆了一口氣。

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486先生2月前在術後曾分享恢復狀況，透露躺著睡會壓迫到肩膀傷口，所以每天都是坐著睡，造成頸椎不舒服，屁股也疼痛，他無奈說：「整個人都不舒服，然後在超級疲累當中，又迷迷糊糊地睡了一下下，這輩子想都沒想到，有一天會坐著睡覺。」

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