韓瑜羞曝「實習醫生約吃飯」 認不解風情：沒被告白過

韓瑜在《阿榮與阿玉》收到柯叔元當年寄出的情書。（東森超視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕韓瑜在東森超視、華視《阿榮與阿玉》中，和柯叔元是青梅竹馬，後來韓瑜因緣際會發現一封未曾寄出的情書，而這封情書的主人竟然正是柯叔元。戲外，韓瑜其實從沒收過告白信，她說：「可能是因為國高中都是讀女校的關係，就連告白也沒有。」

不過倒是在醫院實習時，有被當時的實習醫生約出去吃飯，但沒有被告白跟後續發展，韓瑜表示：「可能是自己個性太不解風情，不過如果是像劇中角色阿玉收到情書，她第一反應應該是真的假的、怎麼可能，完全不可置信。」也讓人吃驚被譽為八點檔女神的韓瑜，居然完全沒有被告白的經驗。

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韓瑜（左）在《阿榮與阿玉》和柯叔元是青梅竹馬。（東森超視提供）

此外，即將播出《阿榮與阿玉》新的一集中，經過阿榮（柯叔元飾演）的提點，海亮（張睿家飾）反思過錯，察覺瞬美（林玟誼 飾）當年說不愛可能是掩飾受傷的反話，海亮懊悔不已，決定改造曾家與自己的惡習，讓瞬美未來願意接納自己。《阿榮與阿玉》每週一至週五晚間八點東森超視33頻道、華視主頻首播並將上架LINE TV、中華電信MOD Hami Video、愛奇藝國際版、Netflix、三立電視等播出平台。

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