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主播絕不是讀稿機！ 她考取西餐丙級技術士執照

主播宋燕旻順利拿到西餐丙級技術士執照。（翻攝自宋燕旻臉書）主播宋燕旻順利拿到西餐丙級技術士執照。（翻攝自宋燕旻臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕華視晨間主播宋燕旻18日宣布拿到西餐丙級技術士執照，再一次驗證主播不只是讀稿機，培養新聞主播以外的第二專長，很重要，主播宋燕旻，她辦到了。

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宋燕旻表示，當時純粹是因晨班下班後很無聊，想要找點有興趣的事情做，「而我很喜歡烹飪跟烘焙，最初是鎖定烘焙麵包類，但陰錯陽差最後選了西餐。」更透露雖然7年前拿過中餐丙，但學西餐，中餐既有的概念真的得打掉重練，完全是不同領域。

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她回憶有3個多月的周四，都是請一個小時的假，匆匆趕去上課，並忍住睏意聽課的（因為晨班太早起了），最後帶著自己煮完的成品回家當晚餐。

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而上課過程，宋燕旻想起除了洗工具盤子跟善後之外都很好玩，只是不知道是撞到腦後還是有年紀了，食譜記好慢，特別是西點類的像是泡芙、巧克力慕斯，在食材份量上總是會忘記，搞得自己很焦慮，甚至考試當天還做惡夢，夢到服裝不合格不能進考場而驚醒。

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