FEniX怎麼了！唱到一半突撂話「停演」

〔記者張釔泠／台北報導〕FEniX 即將發片，「“同頻＂ Sync Up_ 2024 FAN CONCERT 」於昨晚登場，一向寵粉的FEniX除了首唱新歌〈有多愛〉、〈我沒了〉，更準備了一系列女團Cover橋段，可說是成員MAX的大突破，接近尾聲時，感性的FEniX也公開寫給粉絲的親筆信，包括峻廷、浦洋、家齊、MAX都在唸信途中忍不住哽咽並掉下眼淚。

FEniX。（寬宏藝術X華納音樂提供）

昨晚一開場FEniX即以新歌〈有多愛〉揭開序幕，接著他們演出〈Tool Man〉、〈Die For You〉、〈你有沒有談過一場越談越愛的戀愛〉等歌曲，一系列唱跳讓粉絲放聲尖叫，全場氣氛熱烈，讓FEniX感動直呼：「抱歉大家久等了！」

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FEniX分享這半年都在籌備新專輯《赫茲》，關於新歌〈有多愛〉的首次演出，MAX先是笑說：「真的很不習慣穿高跟鞋跳舞！」他們接著透露在沖繩拍攝〈有多愛〉時差點「回不來」，原來當時在無人島拍攝的他們，在回程時發現五個人只有四件救生衣，也因為漲潮，他們瞬間被困在狹小的範圍動彈不得，開玩笑表示是一段「歷劫歸來」的故事，希望大家能多支持新作品。

FEniX。（寬宏藝術X華納音樂提供）

他們也秘密策劃了一段彩蛋演出，特地排練了一段女團舞組曲，，演出前，家齊先是神秘表示：「等下千萬不能拿手機拍，大家這段畫面留在心裡就好。」MAX本人更補充：「如果等下看到有人拿手機，我會馬上停演！」而表演正式登場，五人一連唱跳Aespa的〈Whiplash〉、Twice〈Fancy〉、MEOVV〈meow〉，以及XG〈Shooting star〉，一結束眾人都對MAX說：「你做到了！」MAX笑說：「最想感謝我內心的MAX，因為這對我來說真的很吃力。」

節目聲，FEniX不忘感謝促成這一切的所有人，其中最重要的就是一直支持著他們的粉絲，他們也親自寫下了手寫信，並藏在其中五席觀眾席中，雖然手寫信是送給其中五位觀眾，但所寫下的內容是獻給所有的粉絲們。

FEniX家齊、浦洋。（寬宏藝術X華納音樂提供）

感性的FEniX在唸信的過程中就忍不住噴淚，峻廷表示能加入FEniX是很大的幸福，甚至突然消失在台上，大家以為他去拿衛生紙結果其實蹲在側台哭；MAX則感動大家總在背後守護；家齊感謝「救火隊」（粉絲名）成為FEniX的燈塔，並承諾加倍努力；浦洋也感謝「救火隊」的堅定選擇，甚至在打開信封時就開始哭，被直指為「愛哭鬼」，承隆擔任壓軸直呼「壓力大」，感性表示「救火隊」是自己的光。

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