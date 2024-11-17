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娛樂 最新消息

嘎琳寫真集性感冷豔兼具 「106公分大長腿」奪眼球

嘎琳穿上十二強美照。（本人提供）嘎琳穿上十二強美照。（本人提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕「樂天女孩」嘎琳近期被選為中華隊十二強應援啦啦隊CT amaze，14日參與開場表演，長達十分鐘的演出需要記住大量舞步，對於自認記舞比較慢的她來說，壓力不小。她說：「這兩天一直練舞練到凌晨三點多，有點失眠，好在練久了之後才有肌肉記憶。」雖然睡眠不足，但球場上展現滿滿熱情，在舞蹈總監陸筱晴的YouTube頻道中甜笑展現熱情，圈粉無數。

嘎琳甜笑圈粉無數。（樂天桃猿提供）嘎琳甜笑圈粉無數。（樂天桃猿提供）

嘎琳表示儘管練舞和應援讓她常常感到有些筋疲力盡，但這次活動非常特別，尤其是有機會接觸到各隊的女孩，讓她感到非常開心，「雖然很累，但練舞之後真的很想吃火鍋和炸雞，心情好了元氣就回來了！」

嘎琳辣秀106公分長腿。（樂天提供）嘎琳辣秀106公分長腿。（樂天提供）

除了十二強的精彩應援，嘎琳在「RAKUTEN GIRLS 2025桌曆」預購中銷量直衝第一，數量直逼千本，除了封面大秀106公分的大長腿，內頁更融合了甜美與冷豔兼具的不同風格，「平常大家看到的都是甜美的我，這次想呈現冷豔和甜美的差別，特別融合了兩種風格的元素。」她還透露桌曆的封面與內頁都經過精心設計，比如一月加入了過年紅燈籠等細節，展現出濃濃的古風氣質，呈現出十二個月屬於嘎琳的專屬故事。

嘎琳希望桌曆中呈現更多私下的自己。（樂天桃猿提供）嘎琳希望桌曆中呈現更多私下的自己。（樂天桃猿提供）

被問到最喜歡的照片？嘎琳笑說：「每一張都是我的心血，都非常喜歡！這次桌曆想讓粉絲看到更真實的我，也更貼近我的日常模樣。」

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