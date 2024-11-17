柯文哲最後下場 486先生大膽預言脫口「監獄」

北機站13日上午借訊前台北市長柯文哲，他以接近「光頭」造型現身後，隨即被調查官接到北機站應訊。（資料照、記者廖振輝攝）

〔記者林南谷／台北報導〕民眾黨主席、台北市前市長柯文哲涉京華城案延押至明年1月，民眾黨支持者16日下午舉行寧靜舉牌台中集結活動，在台中火車站前集合，徒步遊行3公里。民眾黨立委麥玉珍說，政治運作才會讓柯文哲在裡面受苦，疾呼黨內團結、捍衛司法正義。

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至於柯文哲最後下場，曾是忠貞民眾黨員、4月被開除黨籍的團購電商名人「486先生」陳延昶透過個人臉書，神預言柯文哲絕對會去關，並大膽表示：「他極有可能老Ｘ在監獄。」

民眾黨支持者昨午寧靜進行舉牌在台中舉行「台灣大道百人隊伍遊行」眾集活動。（記者蔡淑媛攝）

486先生感嘆柯文哲好好的人不當，偏偏要當一條X，真是想不透，「還有一個可憐的智障還在國外逃亡（暗指柯文哲貼身帳房「橘子」許芷瑜），Ｘ，混成這樣讓我想到那個甚麼彭P，也是被通緝逃亡國外。」

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而昨午舉辦「寧靜舉牌台灣大道百人隊伍遊行」活動，現場發放「押人取供」、「放人」紙牌，支持者穿著青蛙裝和恐龍裝，高呼「司法要公平、程序要正義」、「今日柯文哲，明天任何人」。

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活動由台中萌蛙陸戰隊主辦、民眾黨協辦，以遊行形式讓參與者齊聚一堂，以無聲的力量傳達訴求，沿著台灣大道遊行草草悟道，全程3公里，展現團結一致的態度。

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