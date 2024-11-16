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娛樂 日韓

ano婚紗照曝光！遠藤憲一《民王R》想交換靈魂

〔記者廖俐惠／綜合報導〕《民王》改編自日本暢銷作家池井戶潤的同名小說，9年前的父子靈魂互換戲碼大受好評，這次以《民王R》在秋季檔爆笑登場，遠藤憲一從一人分飾兩角，升級成與全國民眾隨機交換，他與ano在最新一集穿上純白婚紗，掀起粉絲討論。

ano為《民王R》首披白紗。（翻攝自官方X）ano為《民王R》首披白紗。（翻攝自官方X）

與ano首次合作的遠藤憲一表示，「她的想法很有趣，看起來好像難以親近，但其實還滿好聊的」因為先前在記者會上被問到「如果可以交換靈魂的話，想變成誰？」時，遠藤憲一當下回答「因為很好奇ano的想法，所以想變成她」，結果沒想到ano竟回「遠藤先生你跟我幾乎一樣喔」，讓遠藤憲一嚇了一跳。

遠藤憲一（右）獻出白紗初體驗，左為ano。（翻攝自官方X）遠藤憲一（右）獻出白紗初體驗，左為ano。（翻攝自官方X）

ano（左）、遠藤憲一在《民王R》中交換靈魂。（翻攝官方X）ano（左）、遠藤憲一在《民王R》中交換靈魂。（翻攝官方X）

對於暌違9年再次演出續集感到非常開心的遠藤憲一坦言：「60多歲了還能接到這麼有趣、變化多端的角色，真的非常難得。」為了揣摩角色會和導演、製作人一起與交換對象進行劇本研讀，尋找表演的靈感。他也分享了對角色「武藤泰山」的理解：「泰山這個角色最棒的地方就是『沒有跨越不了的高山』這種精神，我也想成為這樣的人。」《民王R》於friDay影音上架。

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