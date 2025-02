中國急禁夜騎怕什麼？ 人渣文本向親共名嘴喊話

中國河南省鄭州市8日晚間逾20萬人響應「夜騎開封」,聲勢浩大。(翻攝自X平台)

〔娛樂頻道/綜合報導〕中國河南省鄭州市8日晚間傳出逾20萬人響應夜騎單車活動,騎著共享單車到50公里外開封市,夜騎大軍聲勢浩蕩,嚇得中共官方下令全面禁止,引發外界關注。

值得一提的是,網路上有人翻出1989年六四事件一段英國廣播公司(BBC)採訪一名年輕人騎著單車去往天安門廣場影片,發現驚人巧合,直呼難怪中共「這麼怕大家騎腳踏車!」

一名有6千多人追蹤的網紅「梅森DO」,翻出BBC記者1989年在北京採訪經典畫面,一名青年正騎著腳踏車前往天安門,面對記者詢問要去哪裡時從容表示「去遊行,天安門廣場。為什麼?因為這是我的職責(Going to March , Tiananmen Square. Why?I think it's my duty.)」,暗示意味濃厚。

梅森DO表示,「騎個腳踏車而已,為何中共這麼怕呢?『六』月,『四』個大學生騎腳踏車,看起來沒什麼是吧?如果這些夜騎的人,也剛好說了『這是我的職責』,就湊滿所有中共害怕的項目了!」

筆名「人渣文本」作家、電視名嘴周偉航也在臉書俏皮說:「不知道台灣那些親共的名嘴會怎麼評論鄭州開封的夜騎活動。」

河南鄭州近日流行起夜騎單車到開封市,繼本月2日出現上萬車潮,8日晚間鄭州幾乎所有的共享單車被借走,超過20萬人趁夜朝50多公里外的開封市出發,整條大路被夜騎大軍「攻佔」的驚人場面在社群平台瘋傳。而且不只在鄭州,中國各地也開始出現大串流,「成都騎到都江堰」、「北京騎到天安門」、「合肥騎到巢湖」、「南京騎到馬鞍山」、「武漢騎到東湖凌波門」等關鍵字在網上都有人討論,一系列群眾行動的規模遠勝2022年11月為抗議清零政策而爆發的「白紙運動」。

由於群眾聲勢太過浩大,儘管參加夜騎的學生們有不少都帶著五星紅旗、高唱中國國歌,但過去有許多維權抗議行動也會出現類似行為,而且這次還有人高舉寫有「自由者無畏」、「自由!我踏馬來辣!」等旗幟參加行動,嚇得中共緊急下令禁止,9日晚間開始對連接鄭州與開封的鄭開大道進行夜間封道。

