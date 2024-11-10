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泰劇毒貓「劇烈抽搐」太逼真惹議！導演急出面解釋

泰劇《阿瑜陀耶女王》有場毒死貓的片段太過逼真惹議。（翻攝自X）泰劇《阿瑜陀耶女王》有場毒死貓的片段太過逼真惹議。（翻攝自X）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕泰國古裝歷史劇《阿瑜陀耶女王》（แม่หยัว）近期在泰國Netflix播出，創下超高收視率。不過劇中有場「毒死貓」的片段，可以見到黑貓抽搐且劇烈抖動，相當逼真，但也引發質疑是如何拍出來的？見輿論越演越烈，導演也現身解釋了。

黑貓在鏡頭前出現乾嘔、劇烈抽搐的逼真反應，因此劇組也被質疑虐貓。（翻攝自X）黑貓在鏡頭前出現乾嘔、劇烈抽搐的逼真反應，因此劇組也被質疑虐貓。（翻攝自X）

《阿瑜陀耶女王》劇中有出現一幕貓被下毒的片段，如今畫面曝光，只見劇中有一隻黑貓在鏡頭前出現乾嘔、劇烈抽搐的反應，逼真的宛如真的下藥，因此劇組也被質疑虐貓，泰網更一度出現「抵制看《阿瑜陀耶女王》」的聲浪。

因遭疑虐貓，《阿瑜陀耶女王》導演火速現身澄清。（翻攝自臉書）因遭疑虐貓，《阿瑜陀耶女王》導演火速現身澄清。（翻攝自臉書）

針對外界批評，導演Sant Srikaewlaw火速現身回應，他先是表示，拍戲有對貓咪使用麻醉藥，不過一旁貓的飼主以及專業人士都在場，目前貓咪已經恢復正常生活，且殺青後有為貓咪做更深入的健檢。然而導演發聲後仍沒有平息怒火，貼文下方有高達6500多個帳號都按「怒」的表情符號。

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