捲罵賤風波有陰影？徐乃麟錄影「反常狀態」曝 籃籃目睹嚇呆

〔記者林欣穎／台北報導〕徐乃麟、曾國城主持《天才衝衝衝》明（9）日邀請梁赫群、楊子儀、杜詩梅、哈孝遠、Apple、明杰、劉璇、檸檬一同挑戰經典遊戲。睽違六年回歸演藝圈的杜詩梅在各單元表現亮眼，在「聯想三字經」更是精準提示隊友，讓徐乃麟忍不住誇：「精明依舊」。

哈孝遠（左起）、徐乃麟、明杰、杜詩梅、籃籃。（華視提供）

在單元「我們是詞擅團體」開始前就爆笑不斷，自認擅長此單元的徐乃麟，自告奮勇表示自己要為曾國城隊進行示範，結果沒想到先前引起風波的「ㄐ字事件」才剛落幕，巫以萱就抽到注音「ㄐ」，讓徐乃麟在開牌瞬間就驚慌失措地丟掉手中的題目牌，一旁的籃籃反應過來後更是嚇到落荒而逃，曾國城也再加碼：「會不會另一個抽到的是『ㄧ』」，想不到果真恰巧的抽中，徐乃麟無奈表示：「事情才剛結束，『ㄐ』怎麼又出現了！」。

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遊戲進行的愈發火熱，「聯想三字經」更是讓巫以萱賭上演藝生涯，首先登場的梁赫群在「傳真機」一題就馬上卡關，甚至急得用手比劃出「紙張滑落」的動作，但答題的巫以萱仍看得一頭霧水，一旁的徐乃麟則表示：「你有沒有感應到什麼？你這樣演藝生涯註定不會紅」，巫以萱卻苦笑回：「有沒有紅我是沒看到」，語畢才發現不該這樣調侃自己，立刻改口：「有啦！有紅」，惹得眾人哈哈大笑。

杜詩梅（右）睽違6年上節目，絕佳表象被徐乃麟狂讚。（華視提供）

接著輪到曾國城隊的APPLE上場，沒想到題目「傷心太平洋」一出就顛覆眾人雙眼，杜詩梅給隊友的提示是「齊賢哥」，想不到APPLE不僅沒有感到困惑，反而立刻就答出正確答案，迅速的反應讓現場大家直呼：「講反了啦！提示歪掉還能連線上」。儘管提示有小失誤，但在後續接連兩個較難的題目中，杜詩梅卻依舊發揮聰明才智，根據隊友的提示迅速回答成功，讓徐乃麟大讚：「這六年空窗期沒白活」。

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