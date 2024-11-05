陽婆婆再現江湖「獻吻白冰冰」！她嚇得滿場跑

歌手林奕妘演唱《憨阿嬤》。（民視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕白冰冰、陽帆、台一線、郭忠祐以及蔡家蓁主持的《超級冰冰Show》，上週收視大開紅盤，4歲以上平均收視2.15，總收視人口1,152,000人，最高收視來到2.79，在訪問時陽帆吐嘈白冰冰是控制狂，讓全場笑翻。

收視第二高2.61來到歌手林奕妘演唱《憨阿嬤》，在白冰冰與製作單位巧妙安排，原本躲在攝影棚外面的林奕妘阿嬤到攝影棚看孫女演唱，原本以為阿嬤不在的林奕妘，演唱時餘光看到阿嬤在場外，眼淚瞬間像水龍頭流出，阿嬤更是淚眼汪汪，兩人互相陪伴照顧的祖孫情，感動眾人衝出高收視。

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陽婆婆睽違數年再現江湖。（民視提供）

陽婆婆睽違數年再現江湖魅力無法擋，在「台一線」東諺、阿玟以及君君舞群的配合之下，歡樂逗趣帶來一首《陽婆婆》後，陽婆婆突然無厘頭搞笑「牙」起來，不按牌理出牌送花要幫陽媽媽獻吻白冰冰，陽帆還豁出去直接塗滿嘴口紅親白冰冰，嚇得白冰冰全場跑，陽婆婆果然魅力無限受到觀眾喜愛收視破2。

陽帆重現陽婆婆獻吻白冰冰。（民視提供）

白冰冰獲知收視冠軍，感性的她說：「這一陣子大家辛苦了，同仁們紮好馬步、腰桿挺直、同心協力、揹負著長官的期待、摸索前進，尋找觀眾喜愛的模式，演唱深入人心的好歌」，她感謝觀眾用收視率支持，會繼續開天闢地，努力製作演出觀眾喜愛的節目，恭喜《超級冰冰Show》，感謝每一位幕前幕後演出及工作人員，還有樂隊靈魂人物的孔鏘老師。

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