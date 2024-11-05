晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

魔物獵人「狩獵音樂祭」明年1月登場！主辦驚喜曝優惠

「魔物獵人ORCHESTRA CONCERT〜狩獵音樂祭〜」將於明年1月攻台演出。（大鴻藝術BIG ART提供）「魔物獵人ORCHESTRA CONCERT〜狩獵音樂祭〜」將於明年1月攻台演出。（大鴻藝術BIG ART提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕超人氣電玩配樂音樂會「魔物獵人ORCHESTRA CONCERT〜狩獵音樂祭〜」又將來台！時間訂在2025年1月8日來到台北，邀請台灣的「獵人們」一起共襄盛舉。

今年為慶祝20週年，「大狩獵音樂祭」已在東京、福岡、札幌、大阪四地盛大演出，每回皆創下門票秒殺紀錄；主辦單位大鴻藝術BIG ART透露，台北場將是獨一無二的超級限定演出，粉絲們敬請期待。

「大狩獵音樂祭」將由知名指揮家栗田博文領軍，並邀請長榮交響樂團（ESO）傾情演奏，此外還將有令人期待的日本演出嘉賓登場，為台灣獵人們呈現系列經典樂曲的精華，帶來精彩演出，《魔物獵人》系列總製作人辻本良三也預計親自來台參與盛會。

「魔物獵人ORCHESTRA CONCERT〜狩獵音樂祭〜」將於明年1月攻台演出。（大鴻藝術BIG ART提供）「魔物獵人ORCHESTRA CONCERT〜狩獵音樂祭〜」將於明年1月攻台演出。（大鴻藝術BIG ART提供）

值得一提的是，原本2019年「狩獵音樂祭」規劃來台時，卻碰上疫情延期，最終無奈取消，大鴻藝術BIG ART本次宣布，當年原有的持票者，將優先安排大家購票，且爭取資深獵人們優先入座，以示感謝。

「大狩獵音樂祭」台北場將於2025年1月8日（三）晚間19:30於國家音樂廳盛大舉辦，詳情可鎖定主辦單位大鴻藝術BIG ART官方臉書及IG。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中