魔物獵人「狩獵音樂祭」明年1月登場！主辦驚喜曝優惠

「魔物獵人ORCHESTRA CONCERT〜狩獵音樂祭〜」將於明年1月攻台演出。（大鴻藝術BIG ART提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕超人氣電玩配樂音樂會「魔物獵人ORCHESTRA CONCERT〜狩獵音樂祭〜」又將來台！時間訂在2025年1月8日來到台北，邀請台灣的「獵人們」一起共襄盛舉。

今年為慶祝20週年，「大狩獵音樂祭」已在東京、福岡、札幌、大阪四地盛大演出，每回皆創下門票秒殺紀錄；主辦單位大鴻藝術BIG ART透露，台北場將是獨一無二的超級限定演出，粉絲們敬請期待。

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「大狩獵音樂祭」將由知名指揮家栗田博文領軍，並邀請長榮交響樂團（ESO）傾情演奏，此外還將有令人期待的日本演出嘉賓登場，為台灣獵人們呈現系列經典樂曲的精華，帶來精彩演出，《魔物獵人》系列總製作人辻本良三也預計親自來台參與盛會。

「魔物獵人ORCHESTRA CONCERT〜狩獵音樂祭〜」將於明年1月攻台演出。（大鴻藝術BIG ART提供）

值得一提的是，原本2019年「狩獵音樂祭」規劃來台時，卻碰上疫情延期，最終無奈取消，大鴻藝術BIG ART本次宣布，當年原有的持票者，將優先安排大家購票，且爭取資深獵人們優先入座，以示感謝。

「大狩獵音樂祭」台北場將於2025年1月8日（三）晚間19:30於國家音樂廳盛大舉辦，詳情可鎖定主辦單位大鴻藝術BIG ART官方臉書及IG。

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