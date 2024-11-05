徐若瑄不藏了！與帥兒做一約定 睡前親密互動曝光

徐若瑄（富邦文教基金會提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕《虎姑婆和他的朋友》沉浸式展覽10月起於高雄夢境現實登場，徐若瑄的〈如果受了傷〉與黃韻玲的〈有時天晴有時雨〉在展覽中獲得家長們巨大迴響，徐若瑄透露〈如果受了傷〉的創作過程，歌詞中藏著她與兒子的溫馨互動，她每天睡前會和兒子做感恩練習，和他一起摸著心臟，分享彼此當天感謝的事。

徐若瑄將〈桃太郎〉的曲調填上新詞，成為獻給兒童的〈如果受了傷〉，理念是來自於自己的外婆，「在我們小時候她都會唱〈桃太郎〉，所以每一次聽到這首歌，我都會覺得非常的療癒！」談到歌詞「摸摸左邊的心臟」，她表示：「我每天睡覺前會跟我兒子這麼做，希望他能夠做一個感恩的人。」她想讓小朋友透過歌曲克服害怕和心中恐懼，「希望孩子們聽到這首歌後，無論是受傷流血或是心裡受了傷，也能健康快樂地成長。」

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黃韻玲（富邦文教基金會提供）

北流董事長黃韻玲則是以童年聽過的民謠為靈感，創作出〈有時天晴有時雨〉，這首歌的旋律輕柔優雅、如同媽媽的溫柔話語，鼓勵孩子們面對前方未知的困難時，學會一步步克服難關。

親子網紅「迪士尼鐵粉媽咪」谷ㄚmo特地攜星星兒樂樂參觀，她表示展覽中的「治療星星」互動遊戲搭配〈如果受了傷〉特別有感，她表示因自閉症孩子常被稱為「星星的孩子」，這段親子攜手面對挑戰的旅程，讓谷ㄚmo感性說：「這樣的設計讓我深受感動，感覺自己和孩子共同完成了一件有意義的事。」

「料理辣媽」ZOE lin特別鍾愛黃韻玲的〈有時天晴有時雨〉，這首歌讓孩子們明白生活中的挫折是成長的一部分。歌曲透過溫暖的旋律和親切的動畫畫面，讓孩子感到生活的多變並不可怕，勇敢面對才是關鍵，聽到「翻山越嶺，讓恐懼化為勇氣」時，孩子們可以從歌詞中學到勇氣。

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