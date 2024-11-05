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娛樂 最新消息

畢書盡突多了「新身分」！影后曝光超浪漫細節

畢書盡（索尼提供）畢書盡（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「Bii」畢書盡將在12月初發行暌違3年的最新專輯《Bii WITH YOU》，概念曲〈不苦Glacier〉將在11／8搶先推出，MV邀請殷振豪導演攜手台北電影獎最佳女主角謝欣穎加入陣容，昨天晚間，導演和謝欣穎在社群公布預告，只見謝欣穎在濃霧中騎著腳踏車奔馳著，透露著科幻浪漫又神秘的氛圍，如同電影質感的畫面，馬上引發粉絲的好奇心。

畢書盡（索尼提供）畢書盡（索尼提供）

Bii每月挑戰各種曲風，並結合大自然各種異象，逐漸構築起一個嶄新的「Bii音樂宇宙」，〈不苦Glacier〉的英文名是冰河，歌曲正是以「冰河」主題來闡述「真愛不苦」，由「M.Kao」高維綸製作，韓國歌手兼音樂製作人Zeenan共同作曲，歌詞則由知名作詞人黃婷創作。Bii首次聽到demo，表示感受到自己仿佛身處遼闊的冰河中；在錄音時，他閉上眼睛，腦海中浮現出的畫面是自己這幾年來的努力點滴，身邊人的陪伴，更重要的是歌迷的一路支持相隨，讓他感受到滿滿的幸福。

畢書盡 謝欣穎（索尼提供）畢書盡 謝欣穎（索尼提供）

〈不苦〉請到《怪胎》、《華燈初上》女主角謝欣穎拍攝MV，如同電影質感的預告一推出就掀起話題，粉絲紛紛留言表示期待，而在今天公布的最新預告，揭曉Bii也加入演出，聯手打造奇幻的愛情故事，在預告尾聲畢書盡的瞳孔從全黑到正常，配合發文「你相信有外星人嗎」，讓粉絲不斷猜測莫非Bii要飾演外星人？Bii也表示，久違的拍攝了MV，過程十分盡興。

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