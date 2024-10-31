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娛樂 最新消息

陳妤動念辦「線下活動」義賣寵粉 黃薇渟使眼色開口成公關長

（上）涂善存、方語昕、安乙蕎、黃薇渟、陳妤私下安排了一場「循環公益」義賣活動。（大愛提供）（上）涂善存、方語昕、安乙蕎、黃薇渟、陳妤私下安排了一場「循環公益」義賣活動。（大愛提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕大愛劇《我們六個》今年七月開鏡，歷經兩個半月的拍攝於九月殺青，由天心、馬志翔飾演父母，黃薇渟、涂善存、邱宇辰、陳妤、方語昕、安乙蕎飾演長大成人後的六個孩子，從一起震驚社會的新聞事件，深入探索在家庭糾紛陰影下成長的六個孩子，有著「不美好的童年經驗」，如何還能形塑出心存感恩的待人處事態度及正面的價值觀。幾個大孩子們的情誼延續到戲外，十月初私下安排了一場「循環公益」義賣活動，所得款項捐給「失親兒福利基金會」、「社團法人中華欣智關懷協會-脫貧計劃」、「浪浪動物團體」。

方語昕手作陶藝品大受歡迎。（大愛提供）方語昕手作陶藝品大受歡迎。（大愛提供）

陳妤因為收到很多品牌的公關品，想透過義賣幫助需要的人，率先約了行動力超強的黃薇渟，兩人從八月開始發想，直到拍一場告別式的戲，大家都擠在一間小房間，黃薇渟才跟陳妤使眼色抓緊時機開口，「大家也很帥氣地一口答應」，開始創建群組分工合作。黃薇渟說因為拍《我們六個》其他演員不論上戲還是下戲，開口閉口都是喊她「大姊」，也讓黃薇渟覺得「天哪！我的責任感跟母愛整個爆棚」，每次在群組發文就是兩三百字，整合大家想法。黃薇渟說她有很多「貪買」的東西，因為《我們六個》讓她知道愛也是可以循環，想把愛跟公益傳出去。

黃薇渟還靈機一動想出「愛心轉運站」的點子，讓粉絲們自己決定想要捐的單位，她做了網路報名表單，方語昕想到用「循環公益」做為活動主題，安乙簥開始跳出來主動設計海報，一秀出大家就很喜歡且一致通過，群組成立一個多月，大家行程都很滿，邱宇辰剛好碰到宣傳期沒參與到公益活動。大家也趁機提供自己的手作商品，給粉絲驚喜還能做公益。方語昕本來就有自創品牌「陶.跑」的手作陶藝品，大受歡迎，黃薇渟趕緊說「把一些東西藏起來，不然後面的人沒得買會哭」，結果方語昕的東西當天就完售。

黃薇渟、涂善存、陳妤、方語昕、安乙蕎號召粉絲做愛心，「線下活動」大成功。（大愛提供）黃薇渟、涂善存、陳妤、方語昕、安乙蕎號召粉絲做愛心，「線下活動」大成功。（大愛提供）

陳妤說這場循環公益有點像「線下活動」，沒有特別告訴粉絲五個人都會在現場，「演員們也玩得很開心，回家甚至還有點感動」。五個人首次辦活動，方語昕覺得大家默契好到「彷彿現實生活就是兄弟姐妹一樣！」結束時，每個人都累癱了。黃薇渟的行動力圓滿了陳妤的發想，活動成功到她想成立一間「薇渟公關行銷公司」，她心中也默默許下心願，當這場公益活動是「我們要把公益這件事情搞大的暖身場」。

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