劉德華演唱會無懼強颱康芮 ICU醫師陳志金7字哭喊

劉德華相隔11年在台灣開唱，今晚首場風雨無阻，歌迷感動期待。（台灣映藝提供）

〔記者林南谷／台北報導〕強颱康芮來襲，台北市今（31）日停班課，晚上在小巨蛋舉行港星劉德華演唱會照常舉行，台北市長蔣萬安上午主持防颱工作會報後受訪，呼籲民眾非必要不要外出，避免造成受傷風險，也會請小巨蛋主管機關台北捷運公司務必要求主辦方做好各項安全整備工作，落實並確保人員、民眾安全。

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ICU醫師陳志金稍早也在臉書發文談及劉德華演唱會，應該是許多人期待已久的事，但是面對強颱來襲、停班停課的當下，演唱會並沒有取消如期舉行，直言觀眾需要自行判斷風險，決定要不要去，並說路途上的一切風險，也要自己承擔。

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陳志金說，大家當然是期待無風無雨，大家都賺到、圓滿落幕，只是承擔得起這個風險嗎？他說：「如果有個萬一，對觀眾的影響如何？對劉德華的形象影響如何？」他認為對大多數的人來說，決定很簡單，就是取消、不去，「因為我們沒有票！」

台北市長蔣萬安今（31）日呼籲民眾減少非必要的外出，減少受傷的風險。（記者王藝菘攝）

對於劉德華演唱會在颱風天照常舉行，外界關切北市是否會加強勞檢，蔣萬安表示，停班、停課都有法令規定，一切依照勞基法出勤規定進行，也要符合各項勞動法規對加班費、補休假的規定。

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蔣萬安說，未來北捷將檢討活動契約，將颱風來臨可能停班課的情況納入考量。而大巨蛋因是BOT案，與小巨蛋由北捷主管情況不同。

北捷公司總經理黃清信則表示，過往針對小巨蛋的活動例行都有做加班車的安排，今晚也不例外，還是會依實際的疏散需求調整班際。會後已約主辦單位討論，了解整個安排，會針對實際的狀況包含颱風的影響，嚴密的掌握，持續跟主辦單位研議活動如何進行。

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