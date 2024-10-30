金鐘節目《我在工場拍拍手》推出第二季！展現職人的堅持與熱誠

首週推出戲劇片場幕後工作，劇組為符合時代劇的時空背景，用心考究道具。（公視《我在工場拍拍手2》提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕公視節目《我在工場拍拍手》曾在第58屆金鐘獎拿下生活風格節目獎，如今將推出第二季全新節目內容，於11月1日起播出，本季節目涵蓋「食衣住行育樂」六大面向，共計十六個主題單元，透過主觀鏡頭的敘事手法，深入大大小小的工廠生產前線，藉由職人們的人生故事，展現產業的溫柔和迷人。

《我在工場拍拍手2》從小細節到大格局呈現在各產業奮鬥的職人，記錄他們如何堅守崗位，用一輩子做好一件事，而年輕一代又是如何往職人之路邁進，首周節目推出的《五四三二 Action-入戲之前、入戲之後》單元，敘述戲劇《聽海湧》片場幕後的工作，包含導演、副導、場記、陳設、道具、服裝、置景、質感、生活製片等，曾服務電影《少年Pi的奇幻漂流》劇組的資深質感師陳新發，負責將場景與陳設道具加工做舊，讓片場更符合時代劇的時空背景，演員一上場就能入戲，陳新發在節目中受訪時有感而發：「無論在什麼環境或時空下，做事就是要堅持，如果你今天不堅持，明天就是將就，將就後的作品，不是我們要做的東西。」

請繼續往下閱讀...

一部戲劇的產出，除了幕前演員之外，更是幕後無數工作人員的辛苦付出，可謂是台上一分鐘，幕後百人工。而帶領一群人從無到有，創造出一齣戲，如何統籌團隊、細緻分工？《聽海湧》導演孫介珩在節目中謙虛表示，仰賴所有人發揮創意，他自己也樂在其中，「拍戲是一件很迷人的事情，如果可以享受它，那你應該會很喜歡。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法