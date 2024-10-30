晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金鐘節目《我在工場拍拍手》推出第二季！展現職人的堅持與熱誠

首週推出戲劇片場幕後工作，劇組為符合時代劇的時空背景，用心考究道具。（公視《我在工場拍拍手2》提供）首週推出戲劇片場幕後工作，劇組為符合時代劇的時空背景，用心考究道具。（公視《我在工場拍拍手2》提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕公視節目《我在工場拍拍手》曾在第58屆金鐘獎拿下生活風格節目獎，如今將推出第二季全新節目內容，於11月1日起播出，本季節目涵蓋「食衣住行育樂」六大面向，共計十六個主題單元，透過主觀鏡頭的敘事手法，深入大大小小的工廠生產前線，藉由職人們的人生故事，展現產業的溫柔和迷人。

《我在工場拍拍手2》從小細節到大格局呈現在各產業奮鬥的職人，記錄他們如何堅守崗位，用一輩子做好一件事，而年輕一代又是如何往職人之路邁進，首周節目推出的《五四三二 Action-入戲之前、入戲之後》單元，敘述戲劇《聽海湧》片場幕後的工作，包含導演、副導、場記、陳設、道具、服裝、置景、質感、生活製片等，曾服務電影《少年Pi的奇幻漂流》劇組的資深質感師陳新發，負責將場景與陳設道具加工做舊，讓片場更符合時代劇的時空背景，演員一上場就能入戲，陳新發在節目中受訪時有感而發：「無論在什麼環境或時空下，做事就是要堅持，如果你今天不堅持，明天就是將就，將就後的作品，不是我們要做的東西。」

一部戲劇的產出，除了幕前演員之外，更是幕後無數工作人員的辛苦付出，可謂是台上一分鐘，幕後百人工。而帶領一群人從無到有，創造出一齣戲，如何統籌團隊、細緻分工？《聽海湧》導演孫介珩在節目中謙虛表示，仰賴所有人發揮創意，他自己也樂在其中，「拍戲是一件很迷人的事情，如果可以享受它，那你應該會很喜歡。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中