慘遭大學前女友囚禁密室！張軒睿吐露恐懼：一部分自己永遠被關地下室

〔記者蕭方綺／台北報導〕陸夏在原創影集《黑盒子》中的第四單元《造物獄》中飾演雕刻家，和前男友張軒睿有許多愛情糾葛，還將對方關在密室，讓張軒睿害怕說：「即便殺青了，總覺得還有一部分的自己被關在密室中出不來。」

張軒睿（左）、陸夏主演影集《黑盒子》第四單元《造物獄》，2人於劇中有多場暗黑、驚悚對戲。（LINE台灣提供）

陸夏在劇中的大學時期因強烈的佔有慾及脫序舉動，導致男友張軒睿憤而提出分手，多年後兩人再次巧遇，卻發現對方已經擁有新女友邱偲琹，陸夏因此由愛生恨、甚至想藉由巫術挽回昔日戀情。

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陸夏（右）在《黑盒子》第四單元《造物獄》化身恐怖雕刻家，將前男友張軒睿囚禁於密室。（LINE台灣提供）

本次雖然是陸夏首次嘗試飾演反派角色，但是她眼神中渾然天成地流露出銳利且帶有恐怖殺氣的神情時常讓張軒睿與邱偲琹感到不寒而慄，被問及開拍前是否有特別練習，陸夏表示：「其實事前沒有特別著重在眼神上的練習，拍攝時只想著自己不恐怖、一切都是對方不好、都是他對不起我，情感就會自然流露。」

陸夏在《黑盒子》第四單元《造物獄》首次挑戰飾演反派，恐怖眼神令人恐懼。（LINE台灣提供）

張軒睿在劇中一人分飾二個自己，談到拍攝過程遇到的最大挑戰，他興奮表示：「在兩個角色間互換，對我而言極具挑戰。演出分身時，因為角色的設定，全程需要跪著演出，不管在生理或心理層面都有許多要克服的地方。另外，因為角色長期被囚禁，加上情感的糾結扭曲，即使殺青了，我總覺得一部份的自己，好像永遠被關在劇中的地下室了！」

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