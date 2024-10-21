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娛樂 最新消息

《咒術迴戰》音樂才子來台！伍思凱主唱女兒也露臉

キタニタツヤ（Tatsuya Kitani）（必應創造提供）キタニタツヤ（Tatsuya Kitani）（必應創造提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕第15屆金音創作獎下週六登場，繼公布金曲歌后鄭宜農與南韓民謠才女李瀧「仙拚仙」後，再宣布邀來南韓嘻哈女力SINCE及唱紅《咒術迴戰》第2季片頭曲的日本音樂才子キタニタツヤ（Tatsuya Kitani），台灣共演組代表包括「傷心欲絕」、「當代電影大師」將聯合獻唱，「露波合唱團」將與「海豚刑警」主唱伍悅組限定組合，陳嫺靜也獲邀擔任演出嘉賓。

露波合唱團（必應創造提供）露波合唱團（必應創造提供）

SINCE「愛逮丸」，為金音獎三度來台獻唱，將與《大嘻哈時代》雙帥Gummy B（黃立堯）及wannasleep（李奕賢）組成的雙人組「夜間限定NIGHTONLY」尬嘻哈，雙方人馬摩拳擦掌，準備掀起台、韓饒舌大車拼。

SINCE（必應創造提供）SINCE（必應創造提供）

而國內共演嘉賓也不惶多讓，「當代電影大師」及「傷心欲絕」攜手合作，兩團自成團以來，皆以文學氣質派的民謠搖滾，深受歌迷喜愛，去年「傷心欲絕」發行第四張正規專輯《無名氏敬上》時，還曾找來「當代電影大師」在 Legacy Taipei 共演，好交情可見一斑。

伍悅（必應創造提供）伍悅（必應創造提供）

另外一組共演嘉賓則請到去年奪下最佳樂團的露波合唱團與「海豚刑警」主唱伍悅、也就是伍斯凱的女兒攜手共演，彼此首次合作令歌迷期待，雙方更「鄭重」呼籲歌迷：「務必保養好喉嚨！」

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