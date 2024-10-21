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娛樂 最新消息

木木主持金鐘星光大道零負評親揭下一目標 林宥嘉頒獎前先惡補

〔記者陳慧玲／台北報導〕25歲的「木木」林葦妮上週五（18日）擔任本屆金鐘獎節目類星光大道主持人，穩健的表現受到許多網友稱讚，直呼「零負評」，木木受到鼓勵，也分享未來的目標。此外，同門師兄林宥嘉在戲劇類擔任頒獎嘉賓，在後台也做足準備。

木木（左起）很開心能和吳姍儒、黃豪平共同為金鐘獎獻出心力。（三立電視提供）木木（左起）很開心能和吳姍儒、黃豪平共同為金鐘獎獻出心力。（三立電視提供）

木木透露活動開始前意外地沒有非常緊張，反而非常期待趕快開始，她說：「準備了非常久的時間，當下有一種歡迎大家一起來驗收的感覺！」木木也許下接下來的目標：「會再努力學習讓主持更進步，希望有機會可以挑戰更多頒獎典禮星光大道的主持機會！也希望能再有新節目來找我固定主持，謝謝機會。」

林宥嘉（左）鼓勵師妹陳泳希繼續努力。（華研國際提供）林宥嘉（左）鼓勵師妹陳泳希繼續努力。（華研國際提供）

林宥嘉受邀擔任10月19日金鐘獎戲劇類頒獎典禮的頒獎嘉賓，負責頒發「戲劇類節目原創歌曲獎」、「戲劇類節目配樂獎」、「戲劇類節目聲音設計獎」等獎項，他在台上清唱了一小段《浪費》，引起現場觀眾歡呼，他幽默回應：「謝謝你們有反應。」

儘管登台的時間不長，但林宥嘉仍非常重視，直到上台前一刻還在不斷複習所有入圍者的名字發音，談到：「很多在這個行業裡很用心的工作者，一起投入在這個典禮，讓許多平時在幕後，很辛苦、很有才華的人能夠在這一天被看見，所以其實在後台聽到許多得獎者致詞的時候，我都覺得很感動。」

木木期許自己有更多機會主持典禮。（華研國際提供）木木期許自己有更多機會主持典禮。（華研國際提供）

林宥嘉師妹陳泳希所演唱的《愛愛內含光》主題曲《相濡以沫》正好入圍他所頒發的「戲劇類節目原創歌曲獎」，雖然最後並未得獎，但林宥嘉鼓勵師妹：「還年輕，未來還有機會，希望她繼續有很多很棒的作品。」陳泳希11月8日將推出首張正規專輯《當我不敢說》，當中收錄了許多她的創作。

babyMINT很開心《未來少女》得到金鐘獎。（華研國際提供）babyMINT很開心《未來少女》得到金鐘獎。（華研國際提供）

選秀節目《未來少女》獲得「綜藝節目獎」，出身自該節目的女團babyMINT這次也跟隨節目團隊一起走紅毯參與金鐘盛會，團員表示：「在這邊磨練了很多才能成就現在的我們，恭喜《未來少女》得獎！」

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