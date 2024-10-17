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胡文英體驗日本立食踩地雷！ 「老闆怒拍桌」糾正3行為

胡文英體驗日本「立食文化」踩地雷。（翻攝自臉書、IG）胡文英體驗日本「立食文化」踩地雷。（翻攝自臉書、IG）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「凍齡美魔女」胡文英今（17日）到東京旅遊，興奮地和朋友體驗日本特有的「立食文化」，不料她和朋友幾項行為竟惹怒老闆，甚至氣到拍桌阻止，氣氛瞬間變得凝重。對此，胡文英無奈感嘆，「這早餐吃得很不消化」。

胡文英近期趁空檔到日本旅遊，大膽在澀谷街頭跳舞、擺拍，還體驗日本特有的立食文化。她和朋友一起去吃蕎麥麵，不料，一行人觸犯店家不能站在同一個位置吃的規定，讓老闆生氣到拍桌制止，因為要減少後面客人等待時間。此外，老闆也糾正他們邊吃邊聊天的行為。

不僅如此，因為胡文英一行人在合照期間，拍到老闆觸及隱私，所以又再度被阻止，這讓她感嘆，「我們合拍照片老闆也阻止我們，因為我朋友拍攝到老闆，氣氛變得很凝重，這早餐吃得很不消化」。

事後，胡文英歸納4大注意事項：「（一）不要閒聊、（二）禁止合照拍攝到老闆（隱私）、（三）禁止二人一個位子吃、（四）盡速吃完讓後面客人不要等太久」，她希望藉由這次的錯誤告訴所有人要以此為戒。

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