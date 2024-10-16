白靈給「孫子」洗頭弄到滿臉泡沫 一喊卡...白潤音急道歉

白靈在電影《鬼們之蝴蝶大廈》扮老扮醜，與以往形象差很大。（劇匯文創提供）

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〔記者鍾志均／台北報導〕恐怖片《鬼們之蝴蝶大廈》今（16）公開電影預告，白靈卸下性感女神形象，化身雜貨店老闆娘「孫姨」，照顧「孫子」白潤音，戴著花白假髮和畫皺紋妝容，差點讓人認不出。

白靈說：「現在應該沒有演員想把自己畫這麼老，這麼醜，但為了角色我什麼都可以做。」白潤音大讚：「白靈姐氣場太強，整個人有被懾服的感覺，巨星果然讓人不敢直視。」

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片中白靈為照顧有自閉症及陰陽眼的白潤音，嘗試各種民間習俗，拍攝現場也是入境隨俗，「因為這次拍的是鬼片，所以在現場都兢兢業業的，最特別的是跟著燒紙錢，還有在身上帶紅包，希望祈求拍攝一切順利」。

白靈（右）在電影《鬼們之蝴蝶大廈》扮老扮醜，左為白潤音。（劇匯文創提供）

白潤音印象最深的是和白靈的「洗頭戲」，因為一心投入在幫白靈阿嬤洗頭，「我一開始就專注在洗頭，洗著洗著好開心，結果沒發現她被我弄到滿臉都是泡沫」，一喊卡立刻說抱歉，幸好白靈也說「沒關係」。

此外，入行超過50年的馮淬帆也參演該片，他說當初看到《鬼們之蝴蝶大廈》劇本特別有共鳴，認為角色「梁伯」很有人味，背後故事很深層，因此決定接演。《鬼們之蝴蝶大廈》於11月1日上映。

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