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綾瀨遙小男友自封「搞笑怪物」！傑西自招：常跟年長者混一塊

趣里（左）與傑西搭檔演出律師職人劇《怪物》。（KKTV提供）趣里（左）與傑西搭檔演出律師職人劇《怪物》。（KKTV提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕39歲綾瀨遙和小11歲的SixTONES成員傑西交往ing，傑西演出的職人劇《怪物》將播，他首度挑戰律師角色，表示角色台詞很多，笑說「（劇本）翻頁的時候真的有點怕！」

傑西飾演東大畢業的年輕律師杉浦義弘，態度嚴肅認真，自尊心也很高，在事務所中是主角趣里的前輩，卻老是被這個菜鳥後輩牽著鼻子走。

傑西收到演出邀約時，既開心又擔心，一度想說劇組「是不是選錯人？」不過光是流利說出法律術語就讓他覺得自己像菁英，對於能扮演聰明的角色覺得很高興。

趣里演怪物律師，是她首度擔綱黃金檔主演。（KKTV提供）趣里演怪物律師，是她首度擔綱黃金檔主演。（KKTV提供）

私下愛搞笑的傑西自封「搞笑怪物」，同劇演員大讚他總能讓現場氣氛變活潑，前輩YOU則虧傑西外表是偶像，行事卻很有「昭和」韻味，不太像年輕人；傑西坦言可能是常跟年長者吃飯，所以不自覺會開玩笑，很常被長輩吐槽。

此外，該劇是趣里首度擔綱黃金檔主演，她坦言有過度擔心的毛病，會不斷反問自己「這樣真的沒問題嗎？」透露放鬆妙招是「吃美食」，自嘲是「迴轉壽司怪物」；《怪物》明（15）在KKTV上架，每週二更新。

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