太經典！王心凌、明道重現《天國的嫁衣》感動萬人 小巨蛋超時罰款寬宏喊：值得

王心凌小巨蛋首場唱到欲罷不能，超時罰款。（天晴娛樂、寬宏藝術提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「甜蜜天后」王心凌今（13日）繼續在台北小巨蛋舉辦第二場「王心凌SUGAR HIGH 2.0世界巡迴演唱會」，絢麗舞台、甜蜜舞曲、動人情歌讓上萬粉絲沉醉在她的「Sugar land」，而昨晚多位藝人到場欣賞，王心凌唱到欲罷不能，最後在晚上11:03才結束，超時3分鐘，將被罰款10萬元，但主辦單位寬宏藝術也大氣直說：「值得！」

王心凌重返小巨蛋開唱，舞台絢麗，造型也甜美。（天晴娛樂、寬宏藝術提供）

今天演唱會上，王心凌獻唱《Bite Back》、《不哭》等歌曲，她則說今天的演出有甜美、刺激、歡樂、感動，要讓歌迷「得到所有滿足」，她也向歌迷預告：「會有彩蛋！」

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明道（左）昨晚在台下和王心凌隔空重現《天國的嫁衣》主題曲。（讀者提供）

昨晚首場演唱會尾聲，台下不斷群喊：「安可」，王心凌得知歌迷不肯離場，重返舞台接受歌迷點歌，讓粉絲嗨翻，藝人好友都留到最後沒有提早離席，明道更在VIP席拿起麥克風和王心凌一起合唱過去兩人主演的《天國的嫁衣》主題曲《花的嫁紗》，看到「程海諾」和「小艾青」的合唱畫面，粉絲大呼：「太經典了！」另外王心凌知道A-Lin也在台下，特別清唱她的《有一種悲傷》，A-Lin也豎起大姆指讚美王心凌唱得真好！

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