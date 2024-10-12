蔡明亮遭道上兄弟嗆聲！19年前「體液沾全身」秘密曝光

蔡明亮分享《天邊一朵雲》的拍攝趣事，忍不住笑了出來。（高雄電影節提供）

〔記者廖俐惠／高雄報導〕導演蔡明亮今天（12日）重返高雄電影節，放映他的經典之作《天邊一朵雲》的4K修復版，更提到林書宇導演是這部電影的副導，林書宇被要求做出「精液」噴在陸弈靜身上，蔡明亮一看用漿糊做出來的成果，不滿意地問他：「你沒看過精液嗎！」要他回去重做。如今林書宇已經是大導演，執導的《小雁與吳愛麗》入圍金馬8項大獎，蔡明亮感到很欣慰。

今年是《天邊一朵雲》4K修復版19週年，該片票房多達2000多萬，是他最賣座的電影，片中一刀未剪、露毛等大尺度畫面，在當年引發轟動。很多人以為是情色片，結果進戲院卻發現完全不是這回事，蔡明亮笑說有很多人看了很生氣，連道上兄弟都罵他：「你給我看這什麼電影！」

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當初在拍攝這部電影時，蔡明亮遭遇人生低潮，竟遭到信任的合夥人騙錢，連輔導金都被騙走，坦言當時拚命拜四面佛，真的很悶不知道該怎麼處理，「當初不是要錢就是告他，後來我拿了錢拍了《一朵雲》！」在預算不寬裕的情況下，楊貴媚的戲服原本要用昂貴布料，後來去迪化街購買，還拿廁所用具當現成，「我們要拍成好萊塢不可能，我希望能做出『變』的東西。」

蔡明亮目前仍將重心放在紀錄片《行者》系列，被問到未來是否還有機會拍攝劇情片？蔡明亮表示應該還會再拍劇情片，希望能再找回李康生、陳湘琪、楊貴媚及陸弈靜等人，他很開心御用班底受到大家青睞，尤其非常期待李康生的新片《默視錄》。但他很李康生有個默契，只要《行者》系列再開拍，李康生就會義不容辭，因為知道這個系列的重要性。被問到李康生有沒有漲價？蔡明亮說「我沒有，但我要他對別的導演不要（片酬）太高。」

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