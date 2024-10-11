晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

町田啓太被台粉衝擊「妳很漂亮」 拒鬆口剪長髮：有90分吧！

町田啓太受訪時相當健談，笑說對台粉的熱情印象深刻。（LDH愛夢悅提供）町田啓太受訪時相當健談，笑說對台粉的熱情印象深刻。（LDH愛夢悅提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本男神町田啓太即將在11月23日來台舉行海外首場見面會，今天（11日）他接受台灣媒體訪問，透露去年來台宣傳電影時，台粉熱情送上各種小吃到後台，包括雞排、珍奶及鳳梨酥等等，他笑說雖然沒有去夜市，不過卻有去了夜市的感覺，上次雖然沒有一口氣吃到50顆小籠包，但町田啓太承諾會再訓練一下，此次來台想再挑戰一次。

這是他唯一一場海外見面會，為什麼會選在台北？町田啓太表示，去年來宣傳電影時，被台粉的熱情所衝擊，當時有人詢問他「怎麼樣才能見到你本人」，促使他開始思考，因為大家卻時只能在螢幕、作品上與他見面；如今有這個機會辦見面會，他非常願意，因此想了很多企劃，希望能夠與粉絲互動、交流，更承諾「來了之後，一定會感受到幸福、愉悅的氣氛」！

町田啓太（左一）在《玻璃之心》中飾演吉他手，為此苦練超過1年。（Netflix提供）町田啓太（左一）在《玻璃之心》中飾演吉他手，為此苦練超過1年。（Netflix提供）

他還預告，要大家這陣子多聽他主演的日劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》的片尾曲《Good Love Your Love》，至於有什麼驚喜，有待見面會當天揭曉。

最近町田啓太作品不少，包括大河劇《致光之君》，明年還有由佐藤健監製的日劇《玻璃之心》，為符合角色需求特地留了長髮，他坦言很多不方便的地方，除了夏天很熱之外，有早起洗澡習慣的他，如果是6點上工的話，5點就得早起整理，導致睡眠不足，不過町田啓太對自己的長髮造型還是很滿意，給自己90分的評價，更透露有不少人給與他好評。

被問到有許多粉絲懷念他的短髮，是否會在殺青後立刻剪掉長髮？町田啓太連說3次「會怎麼樣呢～」表示髮型會依照角色來決定，接下來會挑戰什麼，還很難說。

至於《玻璃之心》，町田啓太透露已經殺青，當初佐藤健透過公司邀請他演出吉他手一角，他花了一年半的時間學吉他，手上難免有傷口、會結繭，曾經被弦割到手，不過這對吉他手來說都是很正常的。

對他來說困難的，倒是他一開始是學舞起家，不是做音樂的，在韻律上會在不知不覺中以舞者的感覺來聽音樂，且他知道真正厲害的吉他手是不用看著吉他就能彈，「但畢竟我是初學者，花了很多時間練習才能達成這樣的狀況，真的滿辛苦的！」被問到在見面會上是否有機會表演吉他，他笑說目前沒有這個打算。

町田啓太多才多藝，擁有許多張證照，他表示如果有機會滿想考機師執照，完成學生時代的夢想。記者推薦他或許能學學中文，考中文檢定，他表示自己很想學，但只會說自我介紹或者「謝謝」，希望大家能夠教他。現場教他「你很漂亮」的中文，要讓他在見面會上撩台妹。

此次見面會，他參與了周邊的策畫，畫了一個Ｑ版的動物圖，引發粉絲猜測「這到底是什麼？是狗嗎？」町田啓太今天揭曉，原來那是「馬」，他透露之前與公司的團體GENERATIONS開直播，對方詢問他是否有個代表性的獨特稱號，有粉絲留言說是「馬老師」，「可能是我臉比較長，而且我剛好也是馬年出生（另一說是町田念作Machida），所以那個圖是畫我自己喔，是我的自畫像，不過大家要把它當成狗也沒關係。」笑翻眾人。

町田啓太見面會［KEITA MACHIDA FAN MEETING 2024 in TAIPEI」，將於11月23日下午5點在台北Legacy Max，明天（10月12日）中午12點ibon售票系統及全台7-11 ibon機台開賣，全區座位席新台幣2980元、身障席1490元，詳情請上主辦單位LDH TAIWAN官方臉書專頁。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中