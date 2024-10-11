町田啓太被台粉衝擊「妳很漂亮」 拒鬆口剪長髮：有90分吧！

町田啓太受訪時相當健談，笑說對台粉的熱情印象深刻。（LDH愛夢悅提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本男神町田啓太即將在11月23日來台舉行海外首場見面會，今天（11日）他接受台灣媒體訪問，透露去年來台宣傳電影時，台粉熱情送上各種小吃到後台，包括雞排、珍奶及鳳梨酥等等，他笑說雖然沒有去夜市，不過卻有去了夜市的感覺，上次雖然沒有一口氣吃到50顆小籠包，但町田啓太承諾會再訓練一下，此次來台想再挑戰一次。

這是他唯一一場海外見面會，為什麼會選在台北？町田啓太表示，去年來宣傳電影時，被台粉的熱情所衝擊，當時有人詢問他「怎麼樣才能見到你本人」，促使他開始思考，因為大家卻時只能在螢幕、作品上與他見面；如今有這個機會辦見面會，他非常願意，因此想了很多企劃，希望能夠與粉絲互動、交流，更承諾「來了之後，一定會感受到幸福、愉悅的氣氛」！

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町田啓太（左一）在《玻璃之心》中飾演吉他手，為此苦練超過1年。（Netflix提供）

他還預告，要大家這陣子多聽他主演的日劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》的片尾曲《Good Love Your Love》，至於有什麼驚喜，有待見面會當天揭曉。

最近町田啓太作品不少，包括大河劇《致光之君》，明年還有由佐藤健監製的日劇《玻璃之心》，為符合角色需求特地留了長髮，他坦言很多不方便的地方，除了夏天很熱之外，有早起洗澡習慣的他，如果是6點上工的話，5點就得早起整理，導致睡眠不足，不過町田啓太對自己的長髮造型還是很滿意，給自己90分的評價，更透露有不少人給與他好評。

被問到有許多粉絲懷念他的短髮，是否會在殺青後立刻剪掉長髮？町田啓太連說3次「會怎麼樣呢～」表示髮型會依照角色來決定，接下來會挑戰什麼，還很難說。

至於《玻璃之心》，町田啓太透露已經殺青，當初佐藤健透過公司邀請他演出吉他手一角，他花了一年半的時間學吉他，手上難免有傷口、會結繭，曾經被弦割到手，不過這對吉他手來說都是很正常的。

對他來說困難的，倒是他一開始是學舞起家，不是做音樂的，在韻律上會在不知不覺中以舞者的感覺來聽音樂，且他知道真正厲害的吉他手是不用看著吉他就能彈，「但畢竟我是初學者，花了很多時間練習才能達成這樣的狀況，真的滿辛苦的！」被問到在見面會上是否有機會表演吉他，他笑說目前沒有這個打算。

町田啓太多才多藝，擁有許多張證照，他表示如果有機會滿想考機師執照，完成學生時代的夢想。記者推薦他或許能學學中文，考中文檢定，他表示自己很想學，但只會說自我介紹或者「謝謝」，希望大家能夠教他。現場教他「你很漂亮」的中文，要讓他在見面會上撩台妹。

此次見面會，他參與了周邊的策畫，畫了一個Ｑ版的動物圖，引發粉絲猜測「這到底是什麼？是狗嗎？」町田啓太今天揭曉，原來那是「馬」，他透露之前與公司的團體GENERATIONS開直播，對方詢問他是否有個代表性的獨特稱號，有粉絲留言說是「馬老師」，「可能是我臉比較長，而且我剛好也是馬年出生（另一說是町田念作Machida），所以那個圖是畫我自己喔，是我的自畫像，不過大家要把它當成狗也沒關係。」笑翻眾人。

町田啓太見面會［KEITA MACHIDA FAN MEETING 2024 in TAIPEI」，將於11月23日下午5點在台北Legacy Max，明天（10月12日）中午12點ibon售票系統及全台7-11 ibon機台開賣，全區座位席新台幣2980元、身障席1490元，詳情請上主辦單位LDH TAIWAN官方臉書專頁。

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