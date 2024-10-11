陳志強、廖慧珍淚灑汪建民靈堂 哀傷悼念：下輩子再一起打球

陳志強赴汪建民靈堂悼念。（記者林欣穎攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕汪建民7日因不敵肺腺癌第四期，在醫院安詳離世，享年56歲。據悉他的告別式將在13日下午2點於二殯舉行，今（11日）陳志強、廖慧珍現身靈堂悼念，陳志強在裡面待了20分鐘，受訪時哽咽了近15秒才開口，感性表示：「下輩子再當好兄弟、好朋友、再一起打球」。

陳志強一度淚崩。（讀者提供）

陳志強提到自己是在曾國城主持的節目《冒險奇兵》認識汪建民，後來在明星籃球隊、明星棒球隊閃亮之星公益比賽中漸漸熟識，提到對方在他出道後就很照顧自己，是非常好的前輩。

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陳志強有陣子沒和汪建民聯絡，最後一次是去年生日時，汪建民打給他，不過當時陳志強正在忙沒接到電話，「沒想到是最後機會，蠻遺憾的。」也說有次汪建民上節目，看到他說身體慢慢恢復還很替他開心，感慨表示與汪建民曾有過很多很好的畫面，提及此他忍不住掩面流淚，心痛溢於言表。

廖慧珍。（讀者提供）

廖慧珍到現場時提著兩串紙蓮花，受訪哽咽表示：「建民哥把我們都當妹妹看，因為他知道我們住南部，所以都會約我們一起吃飯，今天有告訴他，希望他心無罣礙。」

汪建民生前熱衷公益棒球賽，廖慧珍感嘆她都沒有一起參與，「因為建民哥說我會擋住本壘板，他就是默默做很多事情，所以他在圈內人緣才會那麼好」，她透露自己明後天都已經安排事情，因此沒辦法參加告別式。

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