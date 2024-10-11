接棒五月天！Energy台東開唱 卡司驚見謝金燕

〔記者陽昕翰／台北報導〕五月天將在花蓮舉辦「一路向東」演唱會，師弟Energy下月也會參加在台東市海濱公園登場的「嗨！出發吧來台東」大型演唱會，，同場還有謝金燕、盧廣仲、動力火車、吳克群、滅火器、芒果醬MangoJump以及FEniX等卡司。

Energy將在台東開唱。（台東縣政府提供）

Energy睽違20年聚首發光，一復出就攻進北高雙蛋，人氣更勝以往，書偉率先喊話：「期待能跟現場所有的觀眾一起16蹲，在美麗的東台灣整場一起16蹲會是非常美麗的畫面。」

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書偉非常喜歡台東，曾自駕、搭火車前往當地旅遊，找不同的民宿體驗，「每次到訪必吃藍蜻蜓炸雞、長濱馨家小廚」。

坤達也興奮說：「真的非常期待，已經不記得上次去台東表演是什麼時候了，會有種第一次要去台東表演的心情。我相信絕對不同於在小巨蛋開唱的感覺，非常期待能夠在看著海岸線的地方演唱。」

對於在東海岸開唱，Toro表示：「可以複習一下我寫過的一首歌《金銀島》，想像會有獨眼船長出現喔！」阿弟也說沒有在台東表演的記憶，對於台東的印象是泡溫泉、熱氣球嘉年華，號召大家一起支持台東觀光。

牛奶回憶剛成團時，曾前往台東舉辦簽唱會，對於在東海岸演出很難忘，他說：「能在海邊開唱，感覺是真的很特別，因為不管是那樣的風景或是那樣的狀態，都會是覺得很舒服很放鬆，我假日有時候也會帶小朋友到海邊去玩，所以很喜歡那樣的感覺，也很期待。」

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