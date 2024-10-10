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娛樂 最新消息

（專訪）動作男星全身傷習以為常 伍允龍見洪金寶「每次都像粉絲」

〔記者許世穎／專訪〕入圍本屆金馬獎最佳動作設計的港片《武替道》，找來先前在《九龍城寨之圍城》飾演大反派「王九」的伍允龍飾演替身出身的動作巨星，片中不少經歷讓他直呼有共鳴，也透露拍動作戲多年全身傷，「我右手、肋骨都斷過，腳也被削掉一塊肉，累積起來真的有點傷！」

《武替道》伍允龍來台宣傳。（記者胡舜翔攝）《武替道》伍允龍來台宣傳。（記者胡舜翔攝）

該片以動作替身人員的心路歷程致敬香港動作電影，伍允龍透露自己就是從小就熱愛香港動作片，「我小時候住在美國唐人街，大概9歲時看了成龍的《醉拳》就印象深刻，後來一連看了很多次！」因此從小就種下想從事這行的種子，宛如《武替道》中劉俊謙飾演的「龍仔」一樣，更笑說「而且我剛入行，前輩也都叫我龍仔！」算是有趣的巧合。

《武替道》伍允龍來台宣傳。（記者胡舜翔攝）《武替道》伍允龍來台宣傳。（記者胡舜翔攝）

伍允龍在美國擁有藝術指導碩士學位，直說當初念完後萌生想去香港拍戲的想法，「我如果沒有當武行，可能會改行當美術老師，很幸運，父母很支持我。」他不諱言擔心沒成就，但做自己喜歡的事情就很開心，後來終於闖出名堂，有一點知名度，他心情也比較輕鬆，「很感謝我的父母親總是很開明，他們完全不給我壓力」。

《武替道》伍允龍來台宣傳。（記者胡舜翔攝）《武替道》伍允龍來台宣傳。（記者胡舜翔攝）

先前伍允龍和洪金寶合作，這次則是和另一位資深前輩董瑋合演《武替道》，他形容兩人都是自己非常尊敬的前輩，「我和洪金寶大哥大部分是演員與演員的合作，他是我的偶像，還給我意見，我們拍過很多部戲，我每次見到他都像個粉絲！」董瑋則教會他很多基本功，像是哪裡出拳、攝影機怎麼拍才好看，「我們還一起設計動作，他很樂意教想學的人。」

片中董瑋因忙於工作忽略了家庭，連參加女兒婚禮的機會都搞砸，伍允龍說其實什麼工作都會有這種人，「就是太投入，這件事不一定是武術指導。」至於他自己是否曾經因此忽略身邊的人，他當場笑說「但是我沒有女兒嘛！」他說以前有女朋友時沒有那麼多工作，現在則仍單身，「我覺得我去認識一個人比較難，媽媽也不給壓力的，就順其自然啦！」

《武替道》伍允龍來台宣傳。（記者胡舜翔攝）《武替道》伍允龍來台宣傳。（記者胡舜翔攝）

雖然現在以演員工作為主，伍允龍對於過去擔任替身甚至武術指導仍表示非常幸福，「即使沒有露臉，但有時只要去電影院看自己的電影，聽到觀眾的反應很熱烈就很開心，雖然他們可能不知道幕後功臣是誰，但是他們喜歡你的表演，喜歡你的動作，那就夠了。」《武替道》已在台上映。

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