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娛樂 電影

王陽明嗨喊「麥可哥下戲了」 蔡詩芸曝心聲：不要玩女人就好

蔡詩芸（右起）、王陽明、Ryan、Elin出席EMC生活品牌旗艦店開幕記者會。（EMC提供）蔡詩芸（右起）、王陽明、Ryan、Elin出席EMC生活品牌旗艦店開幕記者會。（EMC提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕王陽明和好友Ryan花5年，耗資8位數打造EMC生活品牌旗艦店，今（9日）舉辦開幕記者會，王陽明的老婆蔡詩芸一同受訪；由於《角頭-大橋頭》上映一個多月，王陽明好不容易暫時放鬆，嗨喊「麥可哥（角色名）下戲了！」逗樂眾人。

對於愛車、愛錶非常瘋狂的王陽明，美夢成真開了一間潮牌店，空間感十足，讓人放鬆；蔡詩芸表示替他開心，直言「男人多半都愛玩車，玩錶，不要玩女人就好。」大讚「認真的男人工作都是很帥的」，放閃無極限。

蔡詩芸表示，自己還是喜歡王陽明勝過角色麥可，透露「髒話罵太多畢竟都有小孩在，就多注意」，不過王陽明表示很快的《角頭》影集又要來了，讓蔡詩芸直喊「Oh No！」全場大笑。

至於自家品牌成立5週年，王陽明透露當初只是好玩拍影片放上YouTube，後來發現一個攝影師不夠，慢慢人手增加，又升級成加入周邊，最後乾脆打造成一間店，結合生活提案，且每年年底會在台中辦活動，都有上千人共襄盛舉。

對於好不容易開設這家潮牌複合店，王陽明回憶最早14歲開始打工就是「賣女鞋」，後來也做過改裝廠，掃地、掃廁所都自己來，直到現在一步步走過來，心情真的蠻爽的。

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