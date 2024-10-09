樂團女主唱談同婚登記原因催淚 不捨最愛的人在眼前痛苦

〔記者陳慧玲／台北報導〕「彩虹觀光巴士Tour」上週末首度啟程，不少名人加入導覽行列，P!SCO 主唱小論去年完成同志婚姻登記，她也分享想結婚的原因，讓同行民眾很感動。

台北市觀光傳播局延續Color Taipei主題，結合10月台灣同志大遊行推動彩虹觀光，以「乘著彩虹去旅行」推出「彩虹觀光巴士Tour」，隨著彩虹導覽員P!SCO主唱小論、吉他手Rachel、變裝皇后女王、金馬獎御用司儀「德仔」賈培德、VERA成員孟維、蔡朕、拉外‧弗杜勒等人，親自導覽台北彩虹文化與歷史。

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P!SCO主唱小論（第二排右四）擔任導覽員，分享自己同婚登記的原因。（新視紀整合行銷提供）

首次擔任彩虹觀光導覽員，德仔為此準備很多功課，除了與同志的連結外，也提供景點背景的歷史文化知識。VERA孟維與蔡朕特別獻唱蔡依林《PLAY我呸》、張惠妹《彩虹》、蘇打綠《小情歌》等歌曲。

P!SCO主唱小論首次擔任台北市彩虹觀光導覽員，她準備P!SCO適合的歌曲，搭配導覽在車上播放，去年小論與另一半登記結婚，她表示同婚法案雖不是一個完美法案，但至少讓她看見無盡希望，並享有法律對婚姻的保障，希望未來像是關於跨國與收養等規定，都能再更完善。

VERA登上彩虹巴士，也獻唱多首歌曲。（新視紀整合行銷提供）

這次小論也帶著伴侶一同搭車遊台北，在巴士上分享會跟另一半結婚的最大原因是醫療保障，起因是之前朋友面臨緊急開刀，需要家屬簽手術同意書，父母親來不及趕到醫院，守在身邊同性伴侶卻因法律問題無法代表簽名。

小論表示，看到最愛的人在眼前痛苦，卻給不了任何幫助，心理層面真的會很心酸和心痛，為了不讓這種事情發生，於是決定與自己的另一半同婚，成為法律上的合法伴侶關係，雙方也有更強的歸屬感與安全感，在面對生活挑戰時能提供更多心理上的安慰。

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