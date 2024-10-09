《黑白大廚》「他」曝奪冠感言！竟先向超強對手道歉

「拿坡里美味黑手黨」（本名：權聖晙）擊敗勁敵李愛德華，奪下《黑白大廚》總冠軍。（翻攝自Netflix）

〔記者鍾志均／綜合報導〕爆紅韓綜《黑白大廚：料理階級大戰》總冠軍賽昨（8）揭曉，最終由「拿坡里美味黑手黨」（本名：權聖晙）擊敗勁敵李愛德華，奪下總冠軍；權聖晙昨晚曝光奪冠感言，沒想到第一句就先向對手李愛德華致歉，態度很謙虛。

權聖晙（권성준）表示，這7個月以來，好不容易隱瞞冠軍的事實，但隨著節目播到最後關頭，越來越興奮；他依序提到李愛德華、三星、烹飪狂人3位最後生存者，直言「他們都是很強的對手，為了不畏懼，我只能顯得更加虛張聲勢。」

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權聖晙（左）發表奪冠感言，感謝並致歉對手李愛德華。（翻攝自IG）

權聖晙在最終決戰「賭上名號」料理上，端出招牌義大利羊排征服評審白種元、安成宰，方方面面都顧到了，既能滿足評審味蕾，更獲白種元大讚：「光吃一道料理，彷彿像是吃了一桌的菜。」

李愛德華則端出特製韓國年糕，美味醬料也讓白種元讚不絕口，試圖透過甜點迎戰主食類餐點，雖然最終落敗，不過他獲網友大讚勇於創新，精神值得敬佩。

李愛德華（左）端出年糕料理，最終不敵權聖晙的羊排主食。（翻攝自Netflix）

權聖晙對李愛德華特別感謝，透露「雖然鏡頭被剪掉了，不過當我看到他（李愛德華）挑戰無限地獄料理時，瘋狂的決心和創意，以及挑戰精神時，讓我感到毛骨悚然。」坦言放話「一定贏過你（李愛德華）」的發言有些輕率。

拿坡里美味黑手黨「權聖晙」曾一度被淘汰，節目中靠著一道「栗子提拉米蘇」重返《黑白大廚》舞台，最終爬上冠軍寶座，韓媒報導，「栗子提拉米蘇」將於12日於韓國便利超商開賣，相信會帶起新一波甜點風潮。

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