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娛樂 最新消息

不捨媽媽80歲時身體萎縮退化 趙樹海痛喊「她喉嚨無法吞嚥」

趙樹海憶起母親賣戒指籌學費的往事忍不住哽咽。（公視提供）趙樹海憶起母親賣戒指籌學費的往事忍不住哽咽。（公視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《誰來晚餐15》本周來賓邀請到80年代的當紅主持人、趙又廷的爸爸趙樹海，一同與一群住在銀髮宅的長輩粉絲共進晚餐。面對這群開朗的高齡粉絲們，讓趙樹海忍不住想起自己的媽媽，趙媽媽80歲時身體開始萎縮退化，最後甚至退化到喉嚨也無法吞嚥，讓他相當不捨。

趙樹海（左）擔任《誰來晚餐15》來賓。（公視提供）趙樹海（左）擔任《誰來晚餐15》來賓。（公視提供）

趙樹海回憶起小時候母親為了籌措他們的學費，不惜將自己相當珍貴的戒指給當掉，讓年幼的趙樹海銘記在心，發願有朝一日要把這個戒指買回來還給媽媽。可惜最後戒指找不回來，講到這段往事還是讓他忍不住哽噎，不過多年後，趙樹海的太太又買了近似的戒指送給媽媽，一家人的感情也更加的緊密。

趙樹海陪打麻將自嘲自己十賭九輸。（公視提供）趙樹海陪打麻將自嘲自己十賭九輸。（公視提供）

對於親子關係的維繫，趙樹海認為身教很重要，坦言自己相當嚮往三代同堂的生活型態，他表示：「我是贊成三代同堂的人，這樣彼此之間才可以互相取得各有的優點，當你成為母親的時候，才知道如何做子女；你孩子看著你對待父母，這就是學習嘛！小孩子就是學習長大的，才學到說，未來你的家庭是什麼樣的日子、要怎麼樣去過。」

但趙樹海也強調自己並不會堅持一定要三代同堂，甚至等未來年紀再更大時，也不排斥住進銀髮宅生活，他開玩笑說只有一個缺點需要克服，就是缺乏年輕人的活力，「中間沒有年輕人出現，大家見面都只會聊這邊不好、那邊痛、看醫生，年輕人比經歷，老了就比病歷嘛！」

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