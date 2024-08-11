宋慧喬手寫信暖哭！力挺《黑暗榮耀》林知衍新片

宋慧喬和林知衍因合作韓劇《黑暗榮耀》拍出真友情。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／綜合報導〕宋慧喬和林知衍因合作韓劇《黑暗榮耀》拍出「真友情」，繼今年3月宋慧喬替林知衍送上咖啡車後，近來林知衍的新片《左輪手槍》在韓國上映，宋慧喬也暖心寫下親筆信力挺，兩人惺惺相惜，粉絲津津樂道。

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宋慧喬和林知衍在《黑暗榮耀》關係對立，但戲外兩人不像戲中那般痛恨對方，身為前輩的宋慧喬近來寫信給林知衍，表示無法在《左》片首映會見到她，於是連同信件和美麗鮮花，當作禮物般的交到了林知衍手上。

林知衍新片上映，訪問中提到宋慧喬。（翻攝自X）

林知衍提到，空檔時讀了宋慧喬的信，深受感動，她描述：「記得信裡寫著『知衍』，我寫這封信給妳，是因為知道可能無法在首映會見到妳，很謝謝妳的邀請。」並稱讚林知衍在大銀幕上閃閃發光，讓林心裡暖暖的。

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粉絲對於生活中，宋慧喬和林知衍在拍完《黑暗榮耀》一年多仍維持深厚友誼，大讚兩大女演員關係真誠，非常感動。

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