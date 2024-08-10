遭背叛離婚4年！梁文音七夕驚收浪漫花束 認了是分手派

〔記者陽昕翰／台北報導〕梁文音新歌《短痛不如長痛》唱得令粉絲感同身受，還給她取了個新封號「梁痛痛」；碰到七夕情人節，梁文音暖心在Threads化身「愛神」開放許願池，要以美聲幫粉絲追愛，沒想到卻收到海量的訊息，都是要追回前任或是幫療情傷的請求，讓她哭笑不得說：「看來我是分手派，不是熱戀派的。」

梁文音收到情人節花束。（環球音樂提供）

梁文音透露，之前有歌迷放話要約粉絲去看她的演唱會，這次在七夕幫忙唱歌告白，許願池裡留言告白的對象，也有許多人想要挽回舊愛。

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梁文音表示：「有時候聽聽歌，就像翻翻相片，整理當下的思緒，讓回憶幫個忙，看看能不能讓你做一些不一樣的決定，不管是分手或復合，我覺得能從演唱會獲得一些什麼才是最重要的。」

近期忙於錄製新歌的梁文音，連七夕情人節也在工作中度過，唱片公司同仁提前到錄音室探班，送上情人節花束祝她「早日脫單」，希望她記得幫自己牽紅線、開開心心地談戀愛。

梁文音唱歌幫網友告白。（環球音樂提供）

梁文音離婚4年，坦言近來情人節都在工作中度過，看著台下雙雙對對，讓她好生羨慕，她談到理想型的條件，屬意年紀相仿、聊得來，且一樣愛運動或有耐心等她運動的暖男，「如果剛好是帥哥更好，歡迎來追喔！」

梁文音10月12日首登台北國際會議中心舉辦「為什麼聽情歌」演唱會，她也趁著七夕以情歌與粉絲同歡，她送給單身粉絲《宜自己》與《好好對待她》，「這是我自己經歷過才有的歌，沒有辦法先好好愛自己的話，也不會遇到愛自己的另一半」，另也送非單身粉絲《情人知己》，因為能與另一半像情人、又像知己，是她嚮往的感情狀態。

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