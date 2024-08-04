理想混蛋出事了！唱到一半主唱直接離台 下一步全場錯愕

理想混蛋。（何樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕人氣夯團理想混蛋展開「換日線BESTART」巡迴演唱會，昨、今唱回台北Legacy，兩天現場共擠進兩千五百名小混蛋們朝聖聆聽，主唱雞丁笑回：「繞了一圈又回到台北，聽到你們聲音，大家應該平常壓力真的很大！」吉他手阿哲也喊話：「希望參加完演唱會有滿滿的收穫。」

鼓手Look為了這次巡演籌備驚喜，特別苦練了鋼琴，這次安排雞丁與他搭配環節，選唱鮮少演唱的非主打〈裝飾音〉與公益歌曲〈DEAR STAR〉改以鋼琴伴奏風貌呈現，Look自爆在台中場時彈一彈自已感動落淚！不忘向粉絲打預防針：「今晚我出錯的話，需要你們的尖叫聲。」

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理想混蛋。（何樂提供）

昨晚最大彩蛋則是雞丁唱完〈天真世界的叛徒〉後，拿起毛巾作勢擦淚水，並當場沮喪自責：「彩排時就覺得聲音不好，今天是我們回到台北，想要把最好表演給大家，對自己很生氣，沒有維持在很好狀態！」即便團員、粉絲回應給予鼓勵，仍堅持要平復心情回到台下休息，於是〈我就想你〉時獨留Look台上演唱，未料歌曲結束後雞丁卻端出蛋糕、引領全場齊唱生日快樂歌作為祝福，原來其他三位團員都是8月生日的大壽星，雞丁計劃這齣苦情戲要來惡整團員。

看到這整人計劃大成功，雞丁得意說：「我演超爛！今天一直想我要演一齣我好難過的戲，要鋪陳我聲音好糟糕。」接著搞笑說，「我上那麼多狼人殺，今天演技一定要拿出來，結果Look竟然哭了」；Look表情無奈狀，哭笑不得唱起〈我很好騙〉，生氣說：「我不喜歡天秤座，太會騙人！」更當場撂下狠話：「我還是會記仇的我告訴你！」

理想混蛋。（何樂提供）

雞丁還精心訂製了專屬團員頭像的抱枕作為賀禮，也私心為自己製作一顆，不料慘遭接連吐槽，建廷疑惑：「為什麼你不是壽星，但你的那麼大？」阿哲則表示，「睡覺看到自己這個會嚇到」，只見團員們怒氣沖沖不領情，雞丁趕緊討拍粉絲：「你們要保護我唷！」更把成名曲〈不是因為天氣晴朗才愛你〉獻唱給壽星們作為告白。

今晚將在台北Legacy續唱巡演的最終回，這兩場也是台灣今年最後專場，雞丁相約：「一起邁向更大的地方，選擇回到這樣的場地做近距離接觸，回到成團的時候，未來一起走到不同的地方，不管小的大的近的遠的！」預告明年將會有更大計畫。

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