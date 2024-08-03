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MBTI不完全準！韓星申河均：人怎麼可以這樣分

《The Auditors監察》申河均對「監察組」的工作相當執著，面對任何細節都一絲不苟。（Hami Video提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓劇《The Auditors監察》熱播中，李正河談到與影帝申河均的相處，由於工作時間很長，當劇組都有點疲憊時，申河均會以角色「申車日」的身分對大家開玩笑、逗大家，「我們全部都會笑到不行。」

申河均劇中飾演的監察組組長「申車日」總是不相信別人，專門找出在公司胡作非為的人，李正河則飾演見義勇為又富有人情味的監察組組員「具韓秀」，看到有人遇到困難就想幫忙，看到同事被刁難也想幫忙。

《The Auditors監察》李正河熱情擁抱申河均，讓對方感到有些彆扭。（Hami Video提供）

但李正河透露角色隨著劇情演進，「具韓秀」將會越來越像申河均飾演的「申車日」，「為了提升相似度，我會觀察前輩、盯著前輩看！」申河均聽到之後相當訝異，對著李正河大笑說：「你說你盯著我看？」兩人可愛自然的互動讓人看了不禁會心一笑。

《The Auditors監察》李正河在工作上過度重視人情，但漸漸的被新來的上司改變。（Hami Video提供）

《The Auditors監察》中，李正河飾演的「具韓秀」是超級E人，總是樂於和人相處，連吃飯都要黏著主管共桌聊天，讓申河均飾演的超級I人「申車日」極度不適應，明明想獨處卻只能默默接受對方的「好意」，角色互動為這部反貪腐的戲劇增添許多趣味亮點。

申河均和李正河受訪時也透露，本人的MBTI人格測驗結果，原來申河均和李正河都是I型人，申河均是INFP、李正河是INFJ，但申河均認為測驗並不完全準確，「人的性格怎麼可能完全這樣去區分，依照情況會有所變化吧！也會因為跟不一樣的人相處而有所變化。」《The Auditors監察》每週日、一在Hami Video、中華電信MOD播出。

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