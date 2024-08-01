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娛樂 日韓

EXID成員哈妮未婚夫捲醫療糾紛 死者母罵：冷血沒資格當醫生

韓國女團成員哈妮（左）與未婚夫梁在雄。（本報合成圖，翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國女團EXID成員「Hani」哈尼今年6月宣布喜訊，對象是醫師梁在雄，未料近日梁在雄捲入醫療糾紛。梁在雄經營的身心科診所有一名33歲女患者過世，案件藏了2個多月，最近才曝光。家屬出面指控梁在雄「冷血」，並說出女兒過世始末，由於死者親在診所外抗議長達1個多月都沒有人出面，因此今（1）死者母親接受韓媒《Dispatch》採訪，痛罵：「我的女兒冤枉慘死2個月，沒有任何人受到處罰，只有我的孩子死了，他（梁在雄）沒資格當醫師！」

梁在雄醫療糾紛，死者病患A女母親透過韓媒說出真相。（翻攝自Dispatch）

根據《Dispatch》，女患者A因對減肥藥中毒赴「W真醫院」就醫，A在5月10日辦理住院手續，27日竟暴斃身亡，院方表示死因為腸阻塞，但女患者母親無法接受，還表示：「女兒請他們（院方）叫救護車，但醫院卻放任不管」，死者母親進一步表示，女兒接受諮詢的時候，護理師覺得不用住院，但看診醫師認為「需要住院觀察看看」。

A女醫療糾紛畫面曝光。（翻攝自SBS）

冒出這件醫療糾紛，梁在雄兄弟趕緊甩鍋，表示他們兄弟倆雖然有名氣，但負責A女的醫生不是他們。院方發聲明指該A患者為慢性便秘才會導致肚子痛，A女母親氣得反駁：那不是事實，其他患者都有聽到證詞，有一天女兒因為肚子太痛了倒在地上，院方根本不理睬，還是其他病患好心才把女兒扶到床上坐著」。死者母親悲痛說，女兒去是那天一邊流鼻血一邊喊著「幫我叫救護者」，院方仍舊置若罔聞，其中一位助理甚至抱怨「又來了」。直到A女被綁著流鼻血、失去醫師，院方才發現苗頭不對，緊急做心肺復甦術。死者母親痛罵，院方就連做心肺復甦術也沒用心，除了沒確實步驟之外，還只用左手，失去急救的意義。最離譜的事情是A女過世，身為母親的她竟然沒收到任何來自診所的消息，也不知道女兒已經死了，憤怒控訴診所就是過失殺人。

A女醫療糾紛畫面曝光。（翻攝自SBS）

死者母親說，女兒過世4天後，梁在雄宣布與哈妮的婚勳，讓她心寒：「那天我也在診所下面舉牌抗議，梁在雄就從我的面前走過去，不只那個人莫是，所有診所的人都是，如果他真的有歉意，應該會在我示威的時候，最少給個眼神關注吧，但沒有，他就這樣若無其事地走過去，直到新聞爆發才發文，這種人根本沒資格當醫生。」死者母親對於女兒慘死2個月卻沒人受到懲罰，真相無法被曝光、正義無法被伸張感到無比沉痛。

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