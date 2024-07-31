孫安佐美國被逮 黃琪趁勢詐騙孫鵬、狄鶯 二審判刑6月

藝人孫鵬、狄鶯。（資料照）

〔記者張文川／台北報導〕藝人孫鵬、狄鶯的兒子孫安佐，6年前在美國非法持槍被逮、遣返回台，過程中被詐欺慣犯黃琪（本名黃照岡）盯上，假冒商界聞人宋學仁與助理，向孫鵬夫婦謊稱可代為介紹律師，藉機詐財，台北地院今年4月將黃琪依詐欺罪、違反律師法2罪判刑6月，郭上維依違反律師法判刑6月，皆得易科罰金，各沒收22萬餘元、8萬元；高等法院今宣判，黃琪維持6月有期徒刑，郭上維改依2件違反律師法罪各處3月、4月徒刑，未定合併執行刑。可上訴。

沒收不法所得方面，一審認定沒收黃琪22萬8405元，二審認為應扣除代訂機票、食宿及火車票，改判沒收19萬2000元；郭上維的執行律師業務報酬為6萬元，一審判沒收8萬元並不洽當，改判免沒收。黃琪的6月刑期得依「2000元」折算一日，比一般常見的1000元重一倍，約為36萬元。

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孫安佐於2018年3月在美國非法持有槍彈被捕，孫鵬夫妻赴美救子，黃琪見有機可乘，一人分飾二角假冒宋學仁及其秘書Amanda，致電向救兒心切的孫鵬、狄鶯夫婦謊稱，可協助介紹律師幫忙打官司。

同年11月孫安佐被遣返回台後，士林地檢署持續偵辦其槍砲罪，黃琪卻自己寫提審書狀，再蓋上郭上維用印，涉違法行使律師業務，被檢方依違反律師法等罪起訴黃、郭。

孫鵬、狄鶯夫婦於一審時出庭做證，都說沒見宋學仁和Amanda，只有透過語音對話過，不知是黃琪假扮的，但夫妻都認為郭上維有做到律師應該做的事，自認未被騙。北院一審認定黃、郭二人皆觸法，各判6月徒刑。

經上訴，高院今天宣判，合議庭審酌黃琪正值青壯，不思以正當方法謀取個人所需， 利用被害人孫0、林00之子女涉及刑事案件需要法律專業人士協助之機會，多方巧妙假扮知名人士而獲取被害人之信賴後，使被害人陷於錯誤，遂行詐騙。

郭上維明知黃琪沒有律師執照，仍與黃琪共同意圖營利辦理訴訟事件，且未親自執行職務，而將其律師章證提供予黃琪，影響委託人權益，亦有損國家律師專業證照公信力及司法秩序。

合議庭並考量2人始終否認犯行，迄未與被害人達成和解及賠償損失，未能填補其造成的損害，黃琪有多起詐欺前科，屢屢再犯類似犯罪，犯後飾詞狡辯，視法律制度規章如無物，態度非佳 ，且主導全案，郭上維配合行事，依法判刑。



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