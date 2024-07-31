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娛樂 最新消息

（獨家）夏克立遭爆性騷女幫傭 急曬「關鍵證據」喊冤

夏克立。（資料照；記者溫于德攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕夏克立今（31）日爆出9年前曾性騷擾家中的女移工幫傭，還曾經邀約對方，若自己住在香港飯店時，是否願意來場「抱睡」，對此，他稍早已出面否認性騷一事，並強調自己著實被駭客入侵，事後也向本報曬出案件證明單佐證。

從曝光的案件證明單可以看到，夏克立6日傍晚到警察局報案，報案內容為：「報案人稱渠於上述時、地發現有人假冒其姓名創建臉書帳號去騷擾其親友，後續還發現所屬臉書帳號遭人入侵，故至所報案提告。」發生時間則為6月17日。

夏克立稍早指控，有有心人士假裝免費的團隊向他提供幫助，但實際上卻是在替「別人」工作，「他駭入我的電腦冒充我，透過聯繫、騷擾我許多女性友人的方式威脅，我擔心自身安全才決定離開台灣。」後來那些女性友人，也有傳訊息給夏克立說實情，「她們很了解我，知道那不是我。」

夏克立透過律師公開案件證明單。（夏克立律師提供）

至於與女移工幫傭的關係，夏克立說對方是黃嘉千當時透過家人，而介紹來的「非法菲律賓保姆」，他認為儘管家裡雇用的保姆是非法的，自己也沒有多介入，也說與保姆相處得融洽，「之後，如果臉書通知我今天是她的生日，我會說生日快樂，如果我有時間的話，就像我對很多朋友所做的那樣，除此之外，除了駭客發給她的訊息之外，沒有任何真正的聯繫。」

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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