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法國高中生來台見面會遭批「爛透了」 YTR酷的夢下跪道歉

百萬YouTuber酷的夢（第二排右2）與法國高中生合照。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕法國百萬YouTuber「酷的夢」過去曾經拍過不少把台灣美食提供給法國高中生體驗的影片，受到許多觀眾歡迎。酷日前特別在台灣舉辦粉絲見面會，並邀請先前在他影片中品嘗過台灣美食的法國高中生來台灣，親自感受台灣的魅力。沒想到見面會之後有觀眾抱怨票價過高，而且僅能從大螢幕播放的影片見到高中生，痛罵「爛到不行」。

法國高中生在台灣很有人氣。（翻攝自臉書）

酷的YouTube頻道裏頭，讓法國高中生體驗台灣美食的單元超受歡迎，這些高中生也成為很多台灣觀眾想要近距離接觸的對象。隨著參與拍攝法國高中生即將畢業各自分飛，酷在此單元最後一集宣布邀請部分高中生來台灣玩，並舉辦粉絲見面會，票價分為兩種，分別為1399元及599元，收入將作為高中生們在台灣的旅費。

法國高中生在台灣玩得很開心。（翻攝自臉書）

見面會前一天酷突然宣布退票、退錢，活動當天高中生們也沒有上台與到場的粉絲互動，故引起粉絲不滿。有些粉絲抱怨從外縣市趕到台北，沒想到只能看大螢幕，還不如在家看YouTube就好。雖然活動效果不如預期，但酷在社群平台給出回應：「對不起大家，我們今天盡力了，還是希望大家玩得開心」。在限時動態中，酷在舞台上跪著，彷彿是為此次思慮不週道歉。

酷其實在活動前就以電子郵件通知購票者，因為遇到一些法規相關狀況，所以不得不做出對應處理，且決定全額退票，原有的贈品依舊如期提供，酷表示：「希望大家體諒我們的處境」。

酷在限時動態道歉，在舞台上的姿勢剛好是跪著的。（翻攝自IG）

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