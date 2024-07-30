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十盛「假奶」延燒 紀卜心嗆文盲消費者怒：做了什麼？

網紅紀卜心與YouTuber小吳的手搖飲品牌受到質疑。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅紀卜心與YouTuber小吳投資的手搖飲品牌「十盛」遭爆乳源標示不清，原本說是鮮奶茶的產品，結果卻是用了日本的生乳粉、台灣的鮮奶、奶精。26日小吳率先拍片道歉，坦承「熟成生乳裡面含有奶精」，反觀紀卜心雖然在網路po文道歉，但一度刪除網友留言、關閉留言功能，甚至還嗆網友「文盲」，此舉引發消費者不滿，怒轟紀卜心：「事件發生到現在，妳做了什麼？」

見習網美小吳率先拍片道歉。（翻攝自YouTbe）

一名消費者表示，小吳在事件延燒前，透過公開發文澄清，表示十勝的飲品是「搭配奶精提升風味」，卻未能平息眾怒，當時紀卜心無作為；接著紀卜心與小吳以協作方式在社群上發表道歉聲明，沒想到外界並不買單；之後小吳快速發表道歉影片，片中並無紀卜心身影，她說：「因颱風無法合影，小吳希望儘快交代」。

相關新聞：鄉民怒了！紀卜心賣假奶全丟給小吳扛 道歉文也是複製貼上

以上說法受到質疑，認為紀卜心可以有其他解決方案，例如自己錄道歉影片。沒想到紀卜心竟在社群上出現情緒性字眼，因此在Dcard發文表示質疑：「為什麼網紅道歉，都寫為『疏忽』道歉，應該是為『錯誤』道歉！這兩個字完全讓人看到妳的面具」、「對於之前以為是鮮奶茶而買的客人，也沒有什麼退款方案啊，一杯價格還不便宜，難怪大家很生氣。」另外一名自稱是紀卜心10年忠實粉絲的網友也表示感到很失望，沒想到還被紀卜心嗆聲：我無法滿足每個人的期望。

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