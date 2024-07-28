晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

木村拓哉力挺日本「不要後悔」！ 防彈V打氣奧運國手

木村拓哉（左起）、防彈V為國手加油。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕法國巴黎奧運正如火如荼進行中，日韓明星也關注著奧運，日劇天王木村拓哉在IG發文「日本代表隊的大家請全力以赴，度過一段不後悔的時光」。

木村拓哉為奧運日本代表隊加油。（翻攝自IG）

南韓天團防彈少年團的V則曬出南韓隊進場的畫面，並特別提及桌球選手申裕斌，「裕斌桌球加油！大韓民國加油！」申裕斌也轉發貼文表達感謝。原來申裕斌是防彈少年團的粉絲，過去就曾曬出防彈少年團的簽名專輯，笑說自己是「成功的粉絲」。

此外，港星王丹妮、羅孝勇夫婦趁四天假期旋風飛赴巴黎，首次親身體驗奧運多項賽事，並到場為香港游泳賽事打氣。兩人自去年底結婚後，因工作和讀書關係，平時聚少離多，近日剛好兩人難得有假，且獲得手錶品牌邀請，展開四天蜜遊奧運之行。

港星王丹妮（左）、羅孝勇一同現身巴黎觀賽。（大會提供）

雖然只有4天假期，但兩人計劃周詳，這兩天除置身奧運開幕禮中，還一口氣觀看了4場奧運賽事，包括七人欖球、柔道、沙灘排球和游泳比賽，羅孝勇坦言很開心和榮幸能夠親身為香港隊打氣，並興奮表示「人生第一次看奧運，真的感覺很難忘，雖然開幕式下大雨，但都無法阻擋觀眾、運動員的熱情。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中