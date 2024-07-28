木村拓哉力挺日本「不要後悔」！ 防彈V打氣奧運國手

木村拓哉（左起）、防彈V為國手加油。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕法國巴黎奧運正如火如荼進行中，日韓明星也關注著奧運，日劇天王木村拓哉在IG發文「日本代表隊的大家請全力以赴，度過一段不後悔的時光」。

木村拓哉為奧運日本代表隊加油。（翻攝自IG）

南韓天團防彈少年團的V則曬出南韓隊進場的畫面，並特別提及桌球選手申裕斌，「裕斌桌球加油！大韓民國加油！」申裕斌也轉發貼文表達感謝。原來申裕斌是防彈少年團的粉絲，過去就曾曬出防彈少年團的簽名專輯，笑說自己是「成功的粉絲」。

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此外，港星王丹妮、羅孝勇夫婦趁四天假期旋風飛赴巴黎，首次親身體驗奧運多項賽事，並到場為香港游泳賽事打氣。兩人自去年底結婚後，因工作和讀書關係，平時聚少離多，近日剛好兩人難得有假，且獲得手錶品牌邀請，展開四天蜜遊奧運之行。

港星王丹妮（左）、羅孝勇一同現身巴黎觀賽。（大會提供）

雖然只有4天假期，但兩人計劃周詳，這兩天除置身奧運開幕禮中，還一口氣觀看了4場奧運賽事，包括七人欖球、柔道、沙灘排球和游泳比賽，羅孝勇坦言很開心和榮幸能夠親身為香港隊打氣，並興奮表示「人生第一次看奧運，真的感覺很難忘，雖然開幕式下大雨，但都無法阻擋觀眾、運動員的熱情。」

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