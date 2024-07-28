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娛樂 最新消息

楊勇緯辛苦了！無緣獎牌難掩失落 各界送愛齊喊「台灣英雄」

〔記者邱奕欽／台北報導〕「柔道男神」楊勇緯昨（27日）代表台灣參加本屆巴黎奧運，最終無緣獎牌難掩失落情緒。各界人士見狀紛紛愛心送暖，包含資深媒體人狄志為、「柳丁哥哥」甘子禾、立委蘇巧慧等，以及粉絲們皆湧入他的臉書給予鼓勵，並齊聲喊話：「你辛苦了！」同時強調他仍是我們的「台灣英雄」。

楊勇緯在巴黎奧運柔道男子60公斤級項目，以頭號種子身分出賽，首輪輪空直接從16強開打，在8強賽和敗部復活賽接連落敗，最終無緣獎牌止步8強，他難掩失落之外，更罕見婉拒媒體訪問。

楊勇緯昨在8強賽和敗部復活賽接連落敗，無緣獎牌難掩失落。（特派記者陳志曲攝）

楊勇緯的臉書粉專也透過小編陸續分享賽況，並感性寫下：「勇緯辛苦了，謝謝大家一直以來對勇緯和台灣柔道的關注與應援，也請大家接下來繼續為其他選手加油！」

各界人士見狀大感不捨，紛紛湧入楊勇緯臉書愛心送暖，狄志為鼓勵表示：「辛苦了，還是要給你一個大大的讚！」柳丁哥哥更盛讚：「你是最棒的！」就連入圍過金鐘獎，來自法國現已歸化台灣的台語外景節目主持人吉雷米也力挺：「辛苦了！謝謝努力與堅持，你是最棒的。」

政壇人士包含行政院長卓榮泰、立委蘇巧慧、新北市議員山田摩衣、桃園市議員李宗豪、基隆市議員張之豪、彰化縣立委陳素月，以及醫界等人士，和支持他的粉絲們，皆齊聲喊話：「你辛苦了！」同時表示他雖敗猶榮，仍是我們的「台灣英雄」，各界愛心送暖的舉動，令人為之動容。

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