晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

出道9年韓團前輩當嘉賓！TIOT穿台灣制服致敬「蝴蝶少女」

TIOT禹真（左起）、玟成、俊弦、健熙、藝燦在台上載歌載舞。（ON INN ASIA提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕南韓新生代男團TIOT今天（27日）晚間在台北三創Clapper Studio舉辦《TIOT IS LOVING TAIPEI》FAN CONCERT，5位成員首度公開造訪台北，前一天品嚐了雞排、熱炒、珍珠奶茶，甚至還自己去買了香香雞來吃，FANCON更是使出渾身解，甚至還有「UP10TION」的善燏擔任特別來賓，與「LOTI」（粉絲名）共度一個特別的夜晚。

TIOT穿上台灣式制服，十分用心。（ON INN ASIA提供）

TIOT由玟成、俊弦、健熙、禹真、藝燦等5人所組成，他們昨天（26日）搭機抵達後，先是接受台灣媒體訪問，緊接著舉辦簽售會，把握時間吃了雞排、熱炒之外，甚至還下樓買了香香雞，食慾相當旺盛，禹真也希望回韓國前能吃到牛肉麵，健熙則想在回國前去一趟夜市，芒果冰、小籠包甚至臭豆腐都想要一試。

TIOT表演EXO、DAY6的歌曲。（ON INN ASIA提供）

第一次來台舉辦FAN CONCERT，TIOT共準備十幾首作品，以《Moonrise》揭開序幕，穿著特製台版高中制服的他們，甚至還以小分隊的型態，致敬了「TWS」《Plot Twist》、「EXO」《Don’t Go》（蝴蝶少女）以及「DAY6」《Time Of Our Life》等作品，他們更許下未來能打入美國Billboard排行榜熱門歌曲前100的心願，希望今年過完之前我們能跟粉絲們一起舉辦演唱會。

擔任特別來賓的是出道9年的「UP10TION」善燏，除了演唱兩首歌曲，此外還準備了《想見你想見你想見你》，他表示第一次來台非常緊張，擔任TIOT的FANCON特別來賓，在謝謝台灣粉絲的支持之餘，也趁機分享了昨天發生的小故事，他說：「昨天在飯店健身時，健熙、藝燦也有在運動，原本離開了卻又折回來，原來是要拿高蛋白給我喝，TIOT一直都很和善跟客氣，所以要趁這場合跟他們說謝謝。」

TIOT第一次來台舉辦FAN CONCERT，坦言相當緊張。（ON INN ASIA提供）

FANCON進行到尾聲時，他們還挑戰翻唱韋禮安名曲《如果可以》，最後在《Starlight》的歌聲中結束這場《TIOT IS LOVING TAIPEI》FAN CONCERT，成員們都流露出不捨的表情，強調因為是第一次的台北演唱會所以有點緊張，但多虧了來看他們的LOTI們，所以讓全員都感到很幸福，也約定很快會再回來。TIOT預計週日離台，班機不公開。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中