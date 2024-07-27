出道9年韓團前輩當嘉賓！TIOT穿台灣制服致敬「蝴蝶少女」

TIOT禹真（左起）、玟成、俊弦、健熙、藝燦在台上載歌載舞。（ON INN ASIA提供）



〔記者廖俐惠／綜合報導〕南韓新生代男團TIOT今天（27日）晚間在台北三創Clapper Studio舉辦《TIOT IS LOVING TAIPEI》FAN CONCERT，5位成員首度公開造訪台北，前一天品嚐了雞排、熱炒、珍珠奶茶，甚至還自己去買了香香雞來吃，FANCON更是使出渾身解數，甚至還有「UP10TION」的善燏擔任特別來賓，與「LOTI」（粉絲名）共度一個特別的夜晚。

TIOT穿上台灣式制服，十分用心。（ON INN ASIA提供）

TIOT由玟成、俊弦、健熙、禹真、藝燦等5人所組成，他們昨天（26日）搭機抵達後，先是接受台灣媒體訪問，緊接著舉辦簽售會，把握時間吃了雞排、熱炒之外，甚至還下樓買了香香雞，食慾相當旺盛，禹真也希望回韓國前能吃到牛肉麵，健熙則想在回國前去一趟夜市，芒果冰、小籠包甚至臭豆腐都想要一試。

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TIOT表演EXO、DAY6的歌曲。（ON INN ASIA提供）

第一次來台舉辦FAN CONCERT，TIOT共準備十幾首作品，以《Moonrise》揭開序幕，穿著特製台版高中制服的他們，甚至還以小分隊的型態，致敬了「TWS」《Plot Twist》、「EXO」《Don’t Go》（蝴蝶少女）以及「DAY6」《Time Of Our Life》等作品，他們更許下未來能打入美國Billboard排行榜熱門歌曲前100的心願，希望今年過完之前我們能跟粉絲們一起舉辦演唱會。

擔任特別來賓的是出道9年的「UP10TION」善燏，除了演唱兩首歌曲，此外還準備了《想見你想見你想見你》，他表示第一次來台非常緊張，擔任TIOT的FANCON特別來賓，在謝謝台灣粉絲的支持之餘，也趁機分享了昨天發生的小故事，他說：「昨天在飯店健身時，健熙、藝燦也有在運動，原本離開了卻又折回來，原來是要拿高蛋白給我喝，TIOT一直都很和善跟客氣，所以要趁這場合跟他們說謝謝。」

TIOT第一次來台舉辦FAN CONCERT，坦言相當緊張。（ON INN ASIA提供）

FANCON進行到尾聲時，他們還挑戰翻唱韋禮安名曲《如果可以》，最後在《Starlight》的歌聲中結束這場《TIOT IS LOVING TAIPEI》FAN CONCERT，成員們都流露出不捨的表情，強調因為是第一次的台北演唱會所以有點緊張，但多虧了來看他們的LOTI們，所以讓全員都感到很幸福，也約定很快會再回來。TIOT預計週日離台，班機不公開。

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