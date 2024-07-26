「薩克斯風王子」高培華揭凱米威力！ 來吉部落路斷停電接雨水維生

高培華說來吉部落災情嚴重。（高培華提供）

〔記者胡如虹／台北報導〕凱米颱風南部災情嚴重，住在阿里山來吉部落的高培華和太太粨梓也是受災戶，因為來吉部落連外道路坍塌，造成停水、停電，他們被困在部落不得出入，朋友擔心他們受困沒有食物可以吃，粨梓苦中作樂說，是要粗食淡飯幾天沒有錯，但還沒到啃樹皮吃樹葉的階段，請朋友不用擔心！

來吉部落多處可見雨水從山上傾倒到道路。（高培華提供）

有「薩克斯風王子」之稱的高培華，這幾年和太太粨梓定居在阿里山來吉部落，推動部落未來青年扶植計畫，也幫社區重整規劃富足聖山市集，今年好不容易規劃好市集，讓來吉居民有留在家鄉工作的機會，也吸引許多遊客到來吉玩，沒想到前幾天一場颱風，竟然讓來吉部落的3條主要道路都坍塌，對外交通中斷。

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高培華住在來吉部落的得恩亞納社區，路樹跟電線桿都被風吹倒。（高培華提供）

高培華的太太粨梓表示，凱米颱風造成來吉部落多處道路坍塌，還有一座橋的基底被掏空，路樹跟電線桿都被風吹倒，不僅對外交通中斷，來吉部落還停水、停電，村民只能靠接雨水維持生活所需。

高培華拍下來吉部落道路坍塌情況。（高培華提供）

他們住在得恩亞納社區目前只有停電，沒有停水，這幾天在家只能仰仗LED手電筒照明，因為不知道道路何時才可以搶通，進而搶修電力，兩人連使用手電筒都很「省著用」，手機也都要拿到車上發動引擎才能充電。

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