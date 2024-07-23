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486先生開嗆機長詹姆士 「像個男子漢出來面對」

型男機長瘋狂詹姆士（左）曾與女性友人一起走鐘獎紅毯。（翻攝自IG）

〔記者林南谷／台北報導〕YouTuber「型男機長瘋狂詹姆士」王天傑靠著機師工作經驗與飛航知識走紅，19日被前女友Velia控告性侵、恐嚇、傷害等罪，案件已進入司法，詹姆士第一時間否認性侵，Velia在21日又曬出被毆後警察上門影片，以此證明曾遭詹姆士施暴。

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此外，Velia也貼出長文，表示和詹姆士2023年9月22日在沙發上看電影，手腕上的手鍊不小心刮到詹姆士， 雖她立即道歉，卻被詹姆士警告她取下手鍊，Velia拒絕後，詹姆士開始抓狂，扯斷手鍊。

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根據Velia表示：「他開始掐我脖子導致我的脖子瘀青，因為聲音過於大引來鄰居關心，所以王天傑先生叫我閉嘴，然後開門打發鄰居。」

型男機長瘋狂詹姆士的爭議事件曝光，團購電商名人「486先生」陳延昶公開表示，他相信真有其事，「尤其看到王天傑臉書的回應，非常弱…..每個人都必須謹言慎行，你搞一些亂七八糟的，就有可能被反擊。」

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486先生也向型男機長瘋狂詹姆士喊話：「趕快公開真誠道歉並給予被害者補償，像個男子漢一樣的出來面對，做錯改之，這才是真正負責任的男人。」

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