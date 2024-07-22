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娛樂 最新消息

綠葉港星周文健驚人轉變 從演員下海當高級服務生

港星周文健年輕時在許多港片飾演綠葉，老一輩觀眾對他並不陌生。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕63歲資深港星周文健這個名字，對觀眾而言有點陌生，80年代在經典港片《逃學威龍2》、《表姐，你好嘢！》、《風塵三俠》及《孟波》都飾演綠葉配角，聽到「周文健」可能很陌生，但看到他的照片，馬上就能認出經常演出喜劇配角。

2022年香港律政懸疑犯罪片《正義迴廊》，周文健飾演警察。（香港星島日報）

周文健2006年拍完電影《馬可．波羅》後消息在幕前，直到近年才返回娛樂圈拍戲，港媒報導，淡出娛樂圈的日子，周文健跑到澳門賭場貴賓廳工作，「從演員變成服務員，這是我人生低潮。」

相關新聞：還記得「猛男孟波」嗎？ 56歲周文健現在長這樣...

離開娛樂圈後，周文健輾轉到澳門賭場貴賓廳工作，他說：「大家以為我頭銜是經理，其實就是高級服務生，客人一到要幫忙打理，陪吃、陪玩、陪賭錢，一直到他離開。」苦嘆以前當演員有助理會處理，剛到賭場第一周真的很難受。

他在2006與小18年圈外女友結婚。（香港星島日報）

如今重返香港娛樂圈，對於那段人生低潮際遇，周文健想起仍會自嘲一切都是因為要生活，但從演員變服務生，現在想想連自己都會不自覺會心一笑。

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