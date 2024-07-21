19歲願望竟是「剪瀏海」！Bettii離台前不忍了 當眾大噴淚

Bettii 與樂迷大合照。（時大音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「Bettii」杯緹首場個人演唱會「18 01」昨天登場，總結了她18歲這一年來出道的收穫與回憶，她首次在樂迷面前展現小提琴演奏的才藝，令全場驚艷不已。隨著演唱會告一段落，Bettii將回到加拿大繼續完成學業，自曝邁入19歲的第一個願望竟然是「剪瀏海」；為演出飲食控制中的她更放話接著要大吃大喝。

演唱會前，Betti不斷練習如何與觀眾互動，「對我來說在舞台上最困難的是要說什麼，很怕腦袋會一片空白，所以我的提詞機不是歌詞，是我要說的內容！盡量想了一些好笑的故事，讓大家聽我說話不會睡著！」

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Bettii感謝同事、家人，最後忍不住大噴淚。（時大音樂提供）

她以〈我的願望〉揭開序幕，唱著18歲的夢想，Bettii說：「高中剛到加拿大的時候真的很水土不服，一下結膜炎、發燒，還上吐下瀉，當時真的超想念家鄉；那時也因為英文不好，所以朋友比較少，那個時候聽了很多音樂，也影響了我開始創作，今天想把這些歌送給大家！」也透露在低潮的時期寫下了〈過期的記憶〉。

Bettii自小學小提琴。 （時大音樂提供）

除了帶來新歌與翻唱，Bettii也展露自己拿手的才藝，一口氣用鋼琴演出〈過期的記憶〉、在〈From the Start〉結合小提琴的演奏，以及在演唱Daniel Caesar的〈Best Part〉時加入吉他彈奏。Bettii特別感謝參與這場演唱會的同事們，以及這一年來一起努力的團隊同事們，忍不住大噴淚：「我剛剛彩排的時候明明就很淡定！沒有想到自己會哭。」

Bettii 8月即將邁入19歲，提到演唱會後最想做什麼，Bettii第一時間就直呼：「我要先去剪瀏海！」原來18歲這一年因為發片造型的關係，她整整留了一年的中分長髮，還是少女的她看到今年流行的漫畫瀏海就很想嘗試，接著也要趁夏天跟好朋友們到小琉球度假。

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