（專訪）詹雅雯遭散播猥褻照 報警逮人：絕對不饒你

〔記者陽昕翰／專訪〕台語歌后詹雅雯硬起來反擊網路霸凌，她遭散播猥褻照，報警後提告兩名長期騷擾他的網友，今天曬出了警局的案件告誡書，若對方於兩年內再度做出跟蹤騷擾的行為，她就可以申請保護令。

詹雅雯。（資料照，記者胡舜翔攝）

對此，詹雅雯受訪回應本報，「我之前在直播就說過，如果有網友在惡意傳播任何的情色照片、猥褻的言語，若是透過網路傷害我，我絕對不饒你。」

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詹雅雯認為，面對任何的性騷擾就是零容忍，決定火速報警逮人，「我說到做到，除了捍衛我自己，也要保護其他人，希望大家都能捍衛自己的安全。」她沉痛呼籲，請網友不要靠一些無憑無據的事情來造謠，必須要負起法律責任。

詹雅雯正式提告了兩名網友，其中一名長期騷擾她的是一名年邁的老伯伯，因為對方的兒子誠心道歉，她選擇原諒，「我希望這件事情就到此為止，我願意成全對方兒子的孝心，我就撤告了。」

至於另一名騷擾她的網友，詹雅雯則不寬貸，她曬出了警局的告誡書，強調不需要任何的賠償，希望對方能停止這樣的行為。

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