晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

（專訪）詹雅雯遭散播猥褻照 報警逮人：絕對不饒你

〔記者陽昕翰／專訪〕台語歌后詹雅雯硬起來反擊網路霸凌，她遭散播猥褻照，報警後提告兩名長期騷擾他的網友，今天曬出了警局的案件告誡書，若對方於兩年內再度做出跟蹤騷擾的行為，她就可以申請保護令。

詹雅雯。（資料照，記者胡舜翔攝）

對此，詹雅雯受訪回應本報，「我之前在直播就說過，如果有網友在惡意傳播任何的情色照片、猥褻的言語，若是透過網路傷害我，我絕對不饒你。」

詹雅雯認為，面對任何的性騷擾就是零容忍，決定火速報警逮人，「我說到做到，除了捍衛我自己，也要保護其他人，希望大家都能捍衛自己的安全。」她沉痛呼籲，請網友不要靠一些無憑無據的事情來造謠，必須要負起法律責任。

詹雅雯正式提告了兩名網友，其中一名長期騷擾她的是一名年邁的老伯伯，因為對方的兒子誠心道歉，她選擇原諒，「我希望這件事情就到此為止，我願意成全對方兒子的孝心，我就撤告了。」

至於另一名騷擾她的網友，詹雅雯則不寬貸，她曬出了警局的告誡書，強調不需要任何的賠償，希望對方能停止這樣的行為。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中